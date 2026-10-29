Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng ngay từ 15 giờ hôm nay 29.10

Chiều 29.10, Bộ Công thương công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính.

Bộ Công thương công bố bảng giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 29.10 ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ hôm nay như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E5RON 92 293 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 30.246 đồng/lít, tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 23.596 đồng/kg, tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; sản lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Cũng theo Bộ Công thương, so sánh mặt bằng giá xăng dầu sau kỳ điều hành ngày 29.10, giá xăng và dầu diesel tại Việt Nam đang giữ ở mức thấp đáng kể so với các quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc.

Đối với mặt hàng xăng, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam đang được điều hành ở mức không cao hơn 25.734 đồng/lít, đây là mức giá thấp nhất nếu so sánh với toàn bộ các nước có chung đường biên giới cũng như trong khu vực.

Giá xăng tại Lào là 48.276 đồng/lít, cao hơn giá xăng tại Việt Nam 22.500 đồng/lít. Giá xăng tại Trung Quốc là 35.017 đồng/lít. Giá xăng ở Lào là 32.550 đồng/lít. Giá xăng tại Campuchia ở mức 32.010 đồng/lít.

Giá dầu tại Việt Nam không cao hơn 30.246 đồng/lít, tiếp tục thấp hơn các nước. Cụ thể, giá dầu tại Lào là 40.848 đồng/lít, tại Campuchia là 35.179 đồng/lít, tại Thái Lan là 33.333 đồng/lít, tại Trung Quốc là 31.924 đồng/lít.

Trước đó, ngày 27.10, chỉ đạo tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%, trong thời gian từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.