Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 12.11

Chiều 12.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành, bảng giá xăng dầu mới nhất, bắt đầu áp dụng trên thị trường ngay từ 15 giờ hôm nay 12.11.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 12.11 ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 12.11, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 446 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine…

Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu tại Việt Nam thấp nhất khu vực

Cũng theo Bộ Công thương, cập nhật đến kỳ điều hành giá ngày 12.11, giá xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Giá xăng tại Việt Nam hiện nay không cao hơn 19.845 đồng/lít, thấp hơn tại Lào 24.987 đồng/lít (giá xăng tại Lào là 44.832 đồng/lít); thấp hơn tại Trung Quốc 16.280 đồng/lít (giá xăng tại Trung Quốc là 36.125 đồng/lít - Chính phủ khống chế giá); thấp hơn tại Thái Lan 10.981 đồng/lít (giá xăng tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít); thấp hơn tại Campuchia 7.509 đồng/lít (giá xăng tại Campuchia là 27.354 đồng/lít).

Giá dầu tại Việt Nam không cao hơn 26.822 đồng/lít, đang thấp hơn tại Lào 12.058 đồng/lít (giá dầu tại Lào là 38.880 đồng/lít); thấp hơn tại Campuchia 6.507 đồng/lít (giá dầu tại Campuchia là 33.329 đồng/lít); thấp hơn tại Trung Quốc 6.210 đồng/lít (giá dầu tại Trung Quốc là 33.032 đồng/lít) và thấp hơn tại Thái Lan 5.140 đồng/lít (giá tại Thái Lan là 31.962 đồng/lít).

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối xăng dầu thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Liên bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.