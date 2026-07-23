Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 23.7

Chiều 23.7, Bộ Công thương đã công bố quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính và yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu mới nhất được áp dụng từ 15 giờ hôm nay 23.7 ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và quyết định chi sử dụng quỹ này đối với xăng sinh học là 1.000 đồng/lít, dầu diesel 1.500 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/lít.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ cùng ngày như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.888 đồng/lít, tăng 1.062 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 547 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 21.435 đồng/lít, tăng 885 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 25.768 đồng/lít, tăng 2.439 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 15.562 đồng/kg, tăng 1.103 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công thương cho rằng, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu: xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa đường biển tại biển Đỏ. Ngoài ra, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng mạnh.

Cũng theo Bộ Công thương, giá xăng dầu của Việt Nam trong kỳ điều hành này vẫn đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Cập nhật đến ngày 23.7, giá xăng tại Thái Lan là 27.380 đồng/lít, tại Campuchia 28.012 đồng/lít, tại Lào 46.512 đồng/lít, tại Trung Quốc 30.168 đồn/lít, tại Việt Nam 21.435 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 27.380 đồng/lít, tại Campuchia 32.247 đồng/lít, tại Lào 37.056 đồng/lít, tại Trung Quốc 27.189 đồng/lít, tại Việt Nam 25.768 động/lít.

Bộ Công thương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Liên bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.