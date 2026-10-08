Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 8.10

Chiều 8.10, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, giá xăng dầu bán lẻ từ 15 giờ hôm nay 8.10 như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 620 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 21.092 đồng/kg, tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước

Theo bảng giá xăng dầu mới nhất do Bộ Công thương vừa công bố, Việt Nam đang giữ được giá thấp hơn các nước Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia.

Giá xăng tại Việt Nam là 28.254 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan 3.630 đồng/lít (tại Thái Lan 31.884 đồng/lít) và thấp hơn Campuchia 4.721 đồng/lít (tại Campuchia 32.975 đồng/lít), dù hai nước này đều đang áp dụng chính sách trợ giá.

So sánh với Trung Quốc (35.017 đồng/lít), giá xăng Việt Nam thấp hơn 6.763 đồng/lít. Giá xăng tại Việt Nam thấp hơn giá xăng ở Lào (ở mức 52.500 đồng/lít) 24.246 đồng/lít.

Đối với giá dầu, mức bán lẻ 29.128 đồng/lít của Việt Nam thấp hơn tại Thái Lan 3.931 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 2.796 đồng/lít, thấp hơn tại Campuchia 7.048 đồng/lít và thấp hơn tại Lào 11.912 đồng/lít.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp đầu mối thực hiện nghiêm túc tổng nguồn được giao. Sản lượng tồn kho xăng dầu tại các nhà máy lọc dầu trong nước ở mức cao, sẽ đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu tiêu thụ 3 tháng cuối năm.

Cũng theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Bộ Công thương tiếp tục điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới, sẵn sàng kích hoạt Quỹ Bình ổn giá và các công cụ điều tiết linh hoạt khi cần thiết.

Ngoài ra, Chính phủ đã quyết định gia hạn chính sách giảm thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng dầu sẽ góp phần hạ nhiệt và ổn định giá xăng dầu trong nước.