Giá xăng dầu tháng 9 tăng mạnh, Bộ Công thương chỉ đạo nóng

Ghi nhận của Thanh Niên, kể từ kỳ điều hành ngày 3.9 đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng nóng, biên độ tăng ở mức cao khiến Bộ Công thương mới có văn bản gửi thương nhân đầu mối yêu cầu chủ động dự báo tình hình, xây dựng kịch bản ứng phó, không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống.

Giá xăng dầu tăng liên tiếp trong 5 kỳ điều hành tháng 9 ẢNH: TUẤN MINH

Giá xăng dầu mới nhất được Bộ Công thương điều chỉnh áp dụng từ 15 giờ ngày 1.10, giá xăng E5RON 92 tăng 172 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON 95 tăng 102 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 27.189 đồng/lít.

So với thời điểm đầu tháng 9 (kỳ điều hành ngày 3.9), giá các mặt hàng xăng đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong đó, giá xăng E10RON 95 tăng thêm tới 3.915 đồng/lít (từ mức 23.274 đồng/lít lên 27.189 đồng/lít); giá xăng E10RON 92 tăng 4.074 đồng/lít (từ 22.486 đồng/lít lên 26.560 đồng/lít). Giá dầu diesel và mazut lần lượt có mức tăng 1.974 đồng/lít và 2.750 đồng/kg.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, 9 tháng năm nay, giá xăng dầu có những thời điểm tăng, giảm mạnh theo diễn biến thế giới nhưng nguồn cung ứng trong nước vẫn được bảo đảm, đây là điểm tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp.

Tuy nhiên, thị trường xăng dầu trong nước những tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức khi tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, giá dầu và giá thành phẩm có thể biến động mạnh.

"Những tháng cuối năm nhu cầu xăng dầu thường cao hơn những tháng đầu năm, đặc biệt, nguy cơ thiếu diesel đang là vấn đề được nhiều nước quan tâm và có thể tác động đến Việt Nam", ông Linh nói.

Không được găm hàng chờ tăng giá xăng dầu

Trong văn bản chỉ đạo ngay sau khi kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1.10, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm đã được phân giao, đảm bảo đủ về số lượng và chủng loại, cùng kế hoạch tổng nguồn theo quý đăng ký với Bộ Công thương.

Các thương nhân đầu mối tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung hàng hóa trong hệ thống kinh doanh, gồm cả hệ thống đầu mối, phân phối và cửa hàng bán lẻ. Trong mọi tình huống, các thương nhân đầu mối phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

Đối với 2 thương nhân sản xuất gồm Lọc dầu Bình Sơn, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ Công thương yêu cầu chủ động có giải pháp đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định, xây dựng kế hoạch sản xuất bám sát diễn biến thị trường xăng dầu, nhằm cung ứng đủ loại cho thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 3.10 đang được các doanh nghiệp áp dụng theo giá cơ sở trong quyết định điều hành của Bộ Công thương ban hành từ 15 giờ ngày 1.10.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex công bố áp dụng đối với xăng E10 RON 95 ở mức 5 vùng 1 là 28.180 đồng/lít, vùng 2 là 28.740 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 ở mức 3 vùng 1 là 27.180 đồng/lít, vùng 2 là 27.720 đồng/lít. Giá xăng E5RON 92 bán tại vùng 1 là 26.560 đồng/lít, vùng 2 là 27.090 đồng/lít.

Giá dầu diesel mức 5 vùng 1 là 31.110 đồng/lít, vùng 2 là 31.730 đồng/lít. Giá dầu diesel mức 2 ở vùng 1 là 29.710 đồng/lít, vùng 2 là 30.300 đồng/lít. Giá dầu hỏa vùng 1 là 29.770 đồng/lít, vùng 2 là 30.360 đồng/lít.

Giá dầu mazut 3.5S vùng 1 là 20.390 đồng/kg, vùng 2 là 20.790 đồng/kg. Giá dầu mazut RMG vùng 1 là 27.390 đồng/kg, vùng 2 là 27.930 đồng/kg.