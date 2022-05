Giá xăng kéo giá xi măng tăng theo

Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết: Trong tuần đầu tháng 5 một số doanh nghiệp thông báo tăng giá bán sản phẩm xi măng thì đơn vị này tiếp tục nhận được thông báo tương tự của hàng loạt đơn vị khác. Với mức tăng dao động từ 55.000 - 80.000 đồng/tấn. Nguyên nhân được đưa ra là do nguồn cung khan hiếm và giá nguyên liệu đầu vào tăng, cụ thể là giá xăng dầu và than đá. Đây là lần điều chỉnh Đây là lần điều chỉnh tăng giá thứ 2 của các doanh nghiệp xi măng trong năm nay. Trong đợt điều chỉnh tăng giá hồi tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, phần lớn các doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất xi măng đều có mức tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn sản phẩm.

Đợt tăng giá xi măng hiện nay được nhiều người cho là ngược chiều sắt thép. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết: Sau chuỗi ngày khá dài giữ ổn định, các thương hiệu thép lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng từ 300 - 920 đồng/kg. Lý do là hiện giá các nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm so với tháng 3. Cụ thể, giá quặng sắt ngày 8.4 giao dịch ở mức 155 USD/tấn, giảm khoảng 1,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 3. Mức giá giảm khoảng 55 - 57 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5.2021 xấp xỉ 210 - 212 USD/tấn.

Giá nguyên liệu than mỡ luyện cốc được ghi nhận giảm mạnh. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Úc ngày 8.4.2022 giao dịch ở mức 359,5 USD/tấn FOB, giảm mạnh so với đầu tháng 3.2022.