Vay vốn ngân hàng gặp khó

Ngoài lãi suất vay mua bất động sản (BĐS) tăng, người dân vay tiền ngân hàng (NH) cũng hồi hộp trước thông tin bị siết chặt dòng vốn. Chị Như Quỳnh (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết tháng 4 vừa qua, chị làm thủ tục vay tại Vietinbank để mua nhà, nhưng sau khi hoàn tất hồ sơ, nhân viên cho biết dư nợ tín dụng của nhà băng này chạm trần nên không thể giải ngân được trong tháng 4. Bức xúc vì có quan hệ giao dịch với NH từ 10 năm nay mà không được giải ngân, chị Như Quỳnh tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ. Sau đó, NH thông báo thu xếp hồ sơ chị sang đến cuối tháng 5 mới giải ngân được.

“May là tôi thương lượng với người bán đồng ý thanh toán vào cuối tháng 5, chứ trường hợp không nói chuyện được thì xem như mất mấy trăm triệu đồng tiền cọc. Những người đi mua nhà trong giai đoạn này, nếu chưa đủ tiền thì hãy từ từ đặt cọc mà cần tìm hiểu hồ sơ vay trước. Bây giờ NH cho vay khó khăn vì họ nói khan hiếm tín dụng. Họ nắm kèo trên, nên khi NH chấp nhận cho vay là mừng rồi, cũng chẳng thương lượng được lãi suất như trước đây mà lãi vay đã tăng thêm”, chị Như Quỳnh chia sẻ.

Cũng hồi hộp khi nghe việc các NH đang siết chặt cho vay tiền, chị Thanh Hà (ngụ Q.3, TP.HCM) đã “chấm”mua căn nhà đang rao bán trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.10, TP.HCM) với giá 10,7 tỉ đồng nhưng chưa dám chốt ngay. Bởi theo tính toán, nếu muốn mua căn nhà này, chị phải vay thêm ít nhất 2 tỉ đồng. Khi đến một phòng giao dịch Vietcombank trên đường Cách Mạng Tháng 8 vào ngày 12.5, chị được nhân viên tín dụng tư vấn các thủ tục hồ sơ vay gồm chứng minh thu nhập, tài sản thế chấp, thời gian cho vay 20 năm, lãi suất cho vay cố định trong 12 tháng đầu là 7,59%/năm hoặc 8,7%/năm cố định trong 24 tháng… Đang tư vấn thì điện thoại người này liên tục đổ chuông. Cuộc hội thoại cho thấy đầu kia khách hàng đang hối giải ngân. Nhân viên này cho hay thời gian làm hồ sơ mất 15 ngày trong trường hợp đầy đủ. Hiện NH vẫn còn cho vay nhưng sau thời điểm làm hồ sơ thì không nói trước được. Cảm thấy không an tâm nên chị Hà qua phòng giao dịch của BIDV (Q.1, TP.HCM) thì nhân viên tín dụng khẳng định: “NH hiện vẫn cho vay bình thường và có cách để đảm bảo giải ngân đúng thời hạn 2 tuần” và mời chị mua bảo hiểm nhân thọ thì “lãi vay sẽ rẻ hơn 1%”. Lãi suất cho vay của BIDV hiện cố định trong 12 tháng đầu là 7,5%/năm (dành cho khách mua kèm bảo hiểm nhân thọ); lãi suất cố định là 8,5%/năm nếu khách vay thông thường. Sau đó, lãi suất được tính theo lãi suất tiết kiệm 12 tháng cộng với biên độ 4%, tương đương khoảng 9,6%/năm.

Chị Mai, môi giới BĐS địa bàn Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), thừa nhận vay mua BĐS ở thời điểm hiện tại rất khó. Nhiều khách hàng của chị phải bỏ ngang giao dịch vì nhà băng không giải ngân.

Giám đốc một doanh nghiệp (DN) BĐS tại TP.HCM cho hay trong vòng một tháng qua, các DN ngành này đang “kẹt cứng” về dòng tiền. NH không chỉ ngừng cho vay mới mà ngay cả việc giải ngân theo tiến độ của hợp đồng vay cũ cũng tạm ngừng. Khoản vay từ NH trước đây được rót cho DN theo khối lượng xây dựng dự án để trả nhà thầu, mua cát đá, xi măng… Hiện dự án đang thực hiện được khoảng 30% tiến độ nhưng việc NH ngừng giải ngân khiến DN choáng váng. “Đã hứa hẹn, nhà thầu đang làm mà NH không giải ngân tiếp thì tiền đâu trả nhà thầu? Các hồ sơ vay hầu như đều bị NH thông báo miệng là hết “room”, chờ từ từ xem xét sau. Bạn bè, đối tác đều căng thẳng. Đáng nói, NH ngừng giải ngân cả lượng vốn để dành cho khách hàng vay mua sản phẩm theo cam kết trước đây”, vị này nói.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn ngành NH tăng khá mạnh trong hai tháng 3 và 4. Cụ thể, tháng 3, tăng trưởng tín dụng nhảy vọt lên 4,03% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,47% cùng kỳ năm trước. Tháng 4, tăng trưởng tín dụng lên 6,75% so với cuối năm 2021, cho thấy nhu cầu tín dụng rất lớn của nền kinh tế trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ.