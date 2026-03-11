Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’
Video Đời sống

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/03/2026 06:59 GMT+7

Giá xăng tăng trong khi giá cước gần như không có sự thay đổi đang khiến nhiều tài xế công nghệ tại TP.HCM rơi vào thế khó. Chi phí nhiên liệu tăng cao khiến thu nhập thực nhận giảm, buộc họ phải chạy nhiều cuốc hơn để bù chi phí, thậm chí tính đến chuyện tạm ngưng công việc nếu giá xăng tiếp tục leo thang.

Chỉ ba ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều tài xế xe công nghệ tại TP.HCM cho biết chi phí vận hành đã tăng đáng kể trong khi giá cước hầu như chưa có điều chỉnh tương ứng. Khi chi phí nhiên liệu tăng, thu nhập thực nhận của tài xế sau khi trừ các khoản chi cũng giảm rõ rệt.

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’- Ảnh 1.

Khi chi phí nhiên liệu tăng, thu nhập thực nhận của tài xế sau khi trừ các khoản chi cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Trong bối cảnh đó, nhiều tài xế cho biết họ buộc phải tính toán kỹ hơn khi nhận cuốc xe. Những chuyến có quãng đường đón khách quá xa hoặc giá cước thấp thường bị cân nhắc, thậm chí từ chối để tránh tốn thêm nhiên liệu, dù việc này có thể khiến tài khoản tạm thời bị hạn chế nhận đơn trong vài giờ. 

Anh Nguyễn Hữu Ái, một tài xế công nghệ đang hoạt động tại TP.HCM, cho biết những ngày gần đây lượng cuốc xe ít hơn trong khi chi phí lại tăng lên.

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’- Ảnh 2.

“Ba ngày nay là mình đã thất thu. Từ sáng tới giờ, mình mở app từ 9 giờ mấy mà giờ mới được hai cuốc xe, thu nhập khoảng 66.000 đồng”, anh Ái nói.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Áp lực chi phí tăng kéo dài cũng khiến không ít tài xế cân nhắc lại công việc hiện tại. Với mức cước thấp trong khi chi phí nhiên liệu và chiết khấu cho nền tảng cao, nhiều người cho rằng việc tiếp tục chạy xe đang trở nên ngày càng khó khăn.

Anh Ngô Hoàng Sơn, một tài xế công nghệ khác, cho biết chi phí đổ xăng mỗi ngày đã tăng đáng kể so với trước đây. Theo anh, nếu giá xăng tiếp tục tăng, nhiều tài xế có thể buộc phải tìm công việc khác. "Xăng mà lên quá 30.000 đồng thì chắc không chạy nổi nữa. Chiết khấu đã khoảng 35% rồi, xăng lại tăng thì đâu còn lời. Xe cộ còn phải sửa chữa, rồi sức khỏe nữa. Chạy nhiều nhưng tiền lại đổ vào xăng hết", anh nói.

Trong khi nhiều tài xế chạy xe xăng chịu áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu, một số tài xế sử dụng xe điện cho biết họ ít bị ảnh hưởng hơn khi giá xăng tăng. 

Anh Nguyễn Hải Đăng, tài xế chạy xe điện, cho biết chi phí vận hành của xe điện thấp hơn đáng kể so với xe xăng. "Chi phí sạc mỗi ngày khoảng 10.000 đồng, một tháng khoảng 300.000 đồng. Khoảng hai năm nay chi phí vẫn duy trì mức đó, thậm chí có khi còn ít hơn", anh nói.

Giá xăng tăng khiến mỗi cuốc xe với nhiều tài xế công nghệ không chỉ là câu chuyện thu nhập mà còn là bài toán chi tiêu hằng ngày. Dù công việc còn nhiều bấp bênh, nhiều người vẫn tiếp tục chạy xe vì đây là nguồn thu nhập chính để họ nuôi sống gia đình.


Tin liên quan

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng vụ mẹ xin nước nóng pha sữa cho con

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng vụ mẹ xin nước nóng pha sữa cho con

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ chối cho nước nóng pha sữa cho em bé gây nhiều tranh cãi. Đại diện đơn vị đã lên tiếng sau khi kiểm tra camera để làm rõ sự việc.

Quốc lộ 13 mở rộng 8 làn: Người dân chờ ngày thông suốt toàn tuyến

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng tăng tài xế công nghệ Xăng xăng tăng giá SHIPPER Cây xăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận