Chỉ ba ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều tài xế xe công nghệ tại TP.HCM cho biết chi phí vận hành đã tăng đáng kể trong khi giá cước hầu như chưa có điều chỉnh tương ứng. Khi chi phí nhiên liệu tăng, thu nhập thực nhận của tài xế sau khi trừ các khoản chi cũng giảm rõ rệt.

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’

Khi chi phí nhiên liệu tăng, thu nhập thực nhận của tài xế sau khi trừ các khoản chi cũng bị ảnh hưởng đáng kể. ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Trong bối cảnh đó, nhiều tài xế cho biết họ buộc phải tính toán kỹ hơn khi nhận cuốc xe. Những chuyến có quãng đường đón khách quá xa hoặc giá cước thấp thường bị cân nhắc, thậm chí từ chối để tránh tốn thêm nhiên liệu, dù việc này có thể khiến tài khoản tạm thời bị hạn chế nhận đơn trong vài giờ.

Anh Nguyễn Hữu Ái, một tài xế công nghệ đang hoạt động tại TP.HCM, cho biết những ngày gần đây lượng cuốc xe ít hơn trong khi chi phí lại tăng lên.

“Ba ngày nay là mình đã thất thu. Từ sáng tới giờ, mình mở app từ 9 giờ mấy mà giờ mới được hai cuốc xe, thu nhập khoảng 66.000 đồng”, anh Ái nói. ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Áp lực chi phí tăng kéo dài cũng khiến không ít tài xế cân nhắc lại công việc hiện tại. Với mức cước thấp trong khi chi phí nhiên liệu và chiết khấu cho nền tảng cao, nhiều người cho rằng việc tiếp tục chạy xe đang trở nên ngày càng khó khăn.

Anh Ngô Hoàng Sơn, một tài xế công nghệ khác, cho biết chi phí đổ xăng mỗi ngày đã tăng đáng kể so với trước đây. Theo anh, nếu giá xăng tiếp tục tăng, nhiều tài xế có thể buộc phải tìm công việc khác. "Xăng mà lên quá 30.000 đồng thì chắc không chạy nổi nữa. Chiết khấu đã khoảng 35% rồi, xăng lại tăng thì đâu còn lời. Xe cộ còn phải sửa chữa, rồi sức khỏe nữa. Chạy nhiều nhưng tiền lại đổ vào xăng hết", anh nói.

Trong khi nhiều tài xế chạy xe xăng chịu áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu, một số tài xế sử dụng xe điện cho biết họ ít bị ảnh hưởng hơn khi giá xăng tăng.

Anh Nguyễn Hải Đăng, tài xế chạy xe điện, cho biết chi phí vận hành của xe điện thấp hơn đáng kể so với xe xăng. "Chi phí sạc mỗi ngày khoảng 10.000 đồng, một tháng khoảng 300.000 đồng. Khoảng hai năm nay chi phí vẫn duy trì mức đó, thậm chí có khi còn ít hơn", anh nói.

Giá xăng tăng khiến mỗi cuốc xe với nhiều tài xế công nghệ không chỉ là câu chuyện thu nhập mà còn là bài toán chi tiêu hằng ngày. Dù công việc còn nhiều bấp bênh, nhiều người vẫn tiếp tục chạy xe vì đây là nguồn thu nhập chính để họ nuôi sống gia đình.



