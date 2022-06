Giá xi măng tăng lần thứ 3, cao nhất đến 140.000 đồng/tấn

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, hàng loạt đơn vị thành viên gởi thông báo điều chỉnh giá bán xi măng trong tháng 6. Nguyên nhân được các đơn vị đưa ra là do giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất xi măng như xăng dầu, than đá... tăng mạnh khiến giá thành phẩm sản xuất xi măng liên tục tăng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xi măng ra thị trường trong tháng 6.

Trong đợt này, Công ty TNHH TM Xi măng Công Thanh khu vực miền Trung có mức điều chỉnh tăng giá mạnh nhất, từ 100.000 - 140.000 đồng/tấn. Các doanh nghiệp khác từ 50.000 - 100.000 đồng/tấn, tuy nhiên mức tăng phổ biến từ 60.000 - 80.000 đồng/tấn. Đây là đợt tăng giá khá cao so với đợt điều chỉnh giá hồi tháng 5 của hầu hết các doanh nghiệp. Giá xi măng hiện tại ở mức trung bình khoảng 1,1 - 1,2 triệu đồng/tấn.





Tính từ ngày 11.5, giá thép trong nước đã giảm tổng cộng hơn 2 triệu đồng/tấn trong khi giá xi măng tiếp tục tăng. Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, ngành xi măng đối diện với áp lực tăng chi phí đầu vào do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Trong đó, than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng. Dự báo sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa năm nay sẽ tăng trưởng trở lại do chúng ta đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt trên 44 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ trong nước khoảng 27 triệu tấn, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu trên 17 triệu tấn, tăng 5%.