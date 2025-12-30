Giấc mơ đưa ‘bông Việt’ vươn ra thế giới của doanh nghiệp 65 tuổi

65 năm là một cột mốc quan trọng và hiếm có với đa số doanh nghiệp Việt Nam và cả trên thế giới. Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy tuổi thọ trung bình của công ty niêm yết chỉ khoảng 10-15 năm trước khi bị mua lại, phá sản hoặc biến mất. Do đó, các doanh nghiệp đạt mốc 65 năm thường có nền tảng quản trị ổn định, thương hiệu mạnh, khả năng thích ứng với nhiều chu kỳ kinh tế.

Với niềm tự hào trên, Bông Bạch Tuyết - thương hiệu bông gạc gắn bó với hàng triệu gia đình Việt - chính thức kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển. Với chủ đề "65 năm - Thương hiệu Việt, Niềm tin Việt, Giấc mơ Việt", sự kiện đánh dấu hành trình đưa một thương hiệu Việt trở thành biểu tượng của chất lượng, đổi mới và niềm tin trong lĩnh vực bông y tế và chăm sóc cá nhân.

Sự kiện sinh nhật 65 năm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Sự kiện sinh nhật 65 năm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Ra đời năm 1960, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết có tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết, chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế. Cục bông gòn trắng tinh, mềm mịn được gói bên trong nilong mỏng, bên ngoài in hình một nữ y tá và dòng chữ Bạch Tuyết màu xanh đã trở nên quen thuộc với phần lớn người Việt. Suốt nhiều thập kỷ, sản phẩm của công ty hiện diện tại phòng mổ, bệnh viện, nhà thuốc và tủ chăm sóc của hàng triệu gia đình, góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều trị và hình thành niềm tin bền vững qua nhiều thế hệ. Không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Bông Bạch Tuyết còn trở thành một phần ký ức thân thuộc của người Việt. Từng có thời điểm, doanh nghiệp này chiếm đến 90% thị phần cả nước. Từ năm 2020, thương hiệu bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với chiến lược tái cấu trúc toàn diện, đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng công suất và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Lấy đa dạng hóa danh mục sản phẩm làm chiến lược cốt lõi, Bông Bạch Tuyết phát triển các sản phẩm chăm sóc cá nhân theo tiêu chuẩn y tế - thế mạnh của doanh nghiệp. Hiện nay, công ty ngày càng khẳng định vị thế ở các dòng bông tẩy trang, khẩu trang, tăm bông, khăn lau mặt và sản phẩm mẹ & bé. Song song đó, doanh nghiệp 65 năm tuổi tập trung triển khai chiến lược thương hiệu và phân phối mới, tăng độ phủ toàn quốc, đặc biệt tại siêu thị, chuỗi nhà thuốc và các nền tảng thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu nhiều thế hệ người tiêu dùng. Tuy chỉ là "tân binh", sản phẩm bông tẩy trang của công ty từng vào top đầu TikTok Shop và vượt nhiều thương hiệu Nhật để giữ thị phần hàng đầu trên Shopee. Bông Bạch Tuyết sở hữu hơn 8 triệu người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử, nhất là nhóm khách hàng 25 - 45 tuổi, ưu tiên chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và tình cảm dành cho thương hiệu Việt.

Sự kiện sinh nhật 65 năm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Kế thừa tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ, Bông Bạch Tuyết bước vào tuổi 65 với nhiều kế hoạch quan trọng. Tại buổi lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Nguyễn Khánh Linh công bố loạt dự án chiến lược cho năm 2026, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp. Cụ thể, Bông Bạch Tuyết sẽ đầu tư dàn máy chải Trustzler của Đức, nâng cao độ đồng đều và chất lượng nguyên liệu bông, hướng đến tiêu chuẩn sản xuất ngang tầm các thương hiệu quốc tế. Dự kiến cuối tháng 3.2026, công ty sẽ chính thức khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Innovation Hub, với quy mô 17.000 m² sàn xây dựng, trở thành nơi hội tụ công nghệ - nghiên cứu - cảm hứng sáng tạo để phát triển thế hệ sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng.

Sự kiện sinh nhật 65 năm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Không chỉ nâng cao nội lực, công ty còn khai phóng chiến lược đồng hành cùng các đối tác hàng đầu trên thị trường để tạo ra giá trị cộng hưởng lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Tại buổi lễ, Bông Bạch Tuyết ký kết hợp tác chiến lược với hệ thống Nhà thuốc An Khang, nền tảng phân phối Buymed và Tập đoàn Osaki Nhật Bản. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu việc mở rộng kênh phân phối, mà còn là minh chứng rõ nét về tinh thần hội nhập, đặt nền móng cho sự giao thoa giữa tri thức và công nghệ. Những sự kết hợp trên tạo nên nguồn lực phát triển bền vững cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa thương hiệu Việt vươn xa, chạm tới chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện sinh nhật 65 năm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Đặc biệt, đầu năm 2026, Bông Bạch Tuyết sẽ hiện diện trên sàn thương mại điện tử Amazon tại Mỹ. Chiến lược trên không chỉ là mở thêm kênh phân phối, mà đánh dấu bước chân tiên phong của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu trị giá hàng tỷ USD cho sản phẩm chăm sóc cá nhân từ bông, theo số liệu từ Allied Market Research. Amazon hiện chiếm thị phần cao trên thương mại điện tử Mỹ với phần lớn doanh thu đến từ các nhà bán độc lập, trong đó sức khỏe và chăm sóc cá nhân là một trong những nhóm ngành tăng trưởng nhanh nhất của nhà bán Việt. Điều này cho thấy dư địa rất lớn để một thương hiệu uy tín như Bông Bạch Tuyết xây dựng sự hiện diện toàn cầu.

"Chúng tôi luôn kiên định với giá trị cốt lõi: Chất lượng là danh dự - con người là nền tảng - phụng sự là sứ mệnh. Chính niềm tin ấy đã giúp thương hiệu đứng vững, vượt qua thử thách và đổi mới không ngừng để hôm nay có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của công nghệ, sáng tạo và hội nhập toàn cầu, đúng tinh thần: Thương hiệu Việt, Niềm tin Việt, Giấc mơ Việt", ông Nguyễn Khánh Linh nhấn mạnh.