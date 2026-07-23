Sau hơn một năm vận hành, tuyến metro số 1 không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới, mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến đường nó đi qua. Những vỉa hè từng bị lấn chiếm đã trở nên thông thoáng hơn. Các tuyến xe buýt bắt đầu kết nối nhịp nhàng với nhà ga. Và bên trong mỗi ga tàu, sự ngăn nắp, kỷ luật đang dần hình thành một chuẩn mực mới cho không gian công cộng.

Giấc mơ Metro: Nút thắt dặm cuối, khi đường ray cô đơn giữa dòng đô thị (Kỳ 3)

Thế nhưng, những chuẩn mực ấy đôi khi vẫn mang cảm giác đơn độc giữa một thành phố đã quen phát triển cùng phương tiện cá nhân suốt nhiều thập kỷ.

Nhà ga metro dù hiện đại và tiện nghi đến đâu, cũng mới chỉ là điểm khởi đầu. Bước ra khỏi nhà ga, người dân vẫn phải đối mặt với bài toán của "dặm cuối", quãng đường ngắn nhưng đủ để quyết định họ có lựa chọn giao thông công cộng hay không.

Khi hành trình chưa thực sự liền mạch

Một đô thị được định hình bởi phương tiện cá nhân trong nhiều thế hệ không thể thay đổi chỉ sau một năm có metro. Vì thế, sự văn minh bên trong nhà ga đôi lúc vẫn như một ốc đảo nhỏ giữa dòng chảy quen thuộc của thành phố. Trong khi đó, với nhiều người trẻ, đặc biệt là người đi làm, mỗi phút tiết kiệm được đều có giá trị. Và khi thời gian vẫn được đo bằng sự thuận tiện, metro vẫn còn một hành trình dài để trở thành lựa chọn ưu tiên của số đông.

Metro tạo ra những “đoạn đường vàng” giữa lòng đô thị ẢNH: VÕ HIẾU

Tốc độ không phải là điều duy nhất người dân tìm kiếm ở metro. Điều họ cần hơn cả là một hành trình liền mạch từ nơi ở đến nơi làm việc, trường học hay các điểm đến hằng ngày. Thế nhưng, khi bước xuống nhà ga, nhiều người mới bắt đầu đối mặt với bài toán của "dặm cuối". Một chiếc xe máy có thể kết nối điểm đi và điểm đến trong một chuyến duy nhất. Còn với metro, hành trình ấy thường phải được ghép lại từ nhiều chặng nối tiếp nhau.

Những đường ray tương lai có thể đang dần hiện hình, nhưng sự thay đổi trong thói quen đi lại của người dân lại là một câu chuyện khác. Tại khu vực Tham Lương, nơi metro được kỳ vọng sẽ mở ra một lựa chọn mới, không ít người vẫn giữ sự thận trọng khi nghĩ đến việc rời bỏ chiếc xe máy quen thuộc.

Là người sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, anh Phúc Minh (35 tuổi) đánh giá metro là phương tiện nhanh, hiện đại và có nhiều ưu điểm hơn so với xe máy ở những hành trình dài. Tuy nhiên, theo anh, một tuyến metro sẽ khó tạo ra sự thay đổi trong thói quen đi lại nếu người dân vẫn phải tự xoay xở ở chặng cuối. Sống tại khu vực Tham Lương, anh cho biết ngay cả khi metro số 2 đi vào hoạt động, quãng đường từ nhà đến nhà ga vẫn còn khoảng 4 - 5 km, buộc anh phải tiếp tục sử dụng xe máy hoặc phương tiện cá nhân để hoàn tất hành trình.

Chấp nhận bất tiện để đổi lấy sự thuận tiện

Việc vận hành những đoàn tàu hiện đại trong lòng một đô thị vốn đã quen thuộc với phương tiện cá nhân là một bước chuyển mình đầy thử thách. Hạ tầng metro đã sẵn sàng, nhưng tính kết nối vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ.

Nhiều người dân lựa chọn metro như một giải pháp để tối ưu hóa hành trình di chuyển, giúp họ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình ẢNH: VÕ HIẾU

Giữa giai đoạn giao thời này, những khó khăn về 'dặm cuối' là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, giữa những băn khoăn về phương tiện kết nối, vẫn có những hành khách lựa chọn metro như một giải pháp để tối ưu hóa hành trình. Họ chọn metro không chỉ để đi nhanh hơn, mà để đổi lấy sự thảnh thơi giữa một đô thị vốn dĩ không bao giờ ngừng ồn ào và vội vã.

Đó cũng là lựa chọn của anh Lê Minh Đạo, nhân viên văn phòng đang sinh sống tại phường Biên Hòa. Mỗi ngày, anh dành 10 - 15 phút đi xe máy đến nhà ga, gửi xe rồi tiếp tục hành trình bằng metro để vào trung tâm TP.HCM làm việc. Dù vẫn phải kết hợp thêm nhiều phương tiện và chấp nhận những bất tiện ở chặng đầu, anh cho rằng đổi lại là một hành trình ổn định hơn, không phải đối mặt với cảnh kẹt xe kéo dài hay nắng mưa trên đường. Với anh, metro không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giúp những người sống xa trung tâm có thể đi làm hằng ngày mà không cần chuyển hẳn nơi ở.

"Dặm cuối" quyết định thành bại của metro

Bài toán không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở sự liền mạch của cả hành trình. Một chuyến đi bằng metro không dừng lại khi rời nhà ga cuối, mà còn tiếp tục qua những chặng trung chuyển khác. Mỗi lần đổi phương tiện là thêm thời gian chờ đợi, thêm chi phí và thêm những bất tiện khiến người dân phải cân nhắc.

Nhiều người dân cho biết di chuyển nhanh là một chuyện, đến được nơi cần đến thuận tiện và liền mạch nhất lại là một chuyện khác ẢNH: VÕ HIẾU

Metro có thể tạo ra những “đoạn đường vàng” giữa lòng đô thị. Nhưng để những đoạn đường ấy thực sự phát huy hiệu quả, cần có một hệ thống kết nối đủ mạnh - từ xe buýt, không gian đi bộ đến các phương thức trung chuyển, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ga và tiếp tục hành trình đến điểm cuối.

Những đường ray có thể vươn xa hàng chục kilômét, nhưng quyết định của người dân có chọn metro hay không đôi khi lại nằm ở vài trăm mét cuối cùng. Đó là quãng đường từ nhà đến ga. Từ ga đến nơi làm việc. Từ một chuyến tàu đúng giờ đến một hành trình thực sự thuận tiện.