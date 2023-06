Giấc mơ sở hữu ô tô trong tầm tay với chương trình ưu đãi từ Toyota

Đúng thời điểm, đúng đối tượng

Nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài. Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, việc di chuyển bằng xe máy, xe đạp hay chờ đợi các phương tiện công cộng khiến nhiều người không khỏi ngao ngán và mệt mỏi. Việc sở hữu chiếc ô tô để thuận tiện, thoải mái, mát mẻ trong quá trình di chuyển trở thành mục tiêu của nhiều gia đình. Cùng với đó, bối cảnh khủng hoảng kinh tế khiến nhiều khách hàng đắn đo khi đưa ra quyết định mua ô tô.

Thấu hiểu bối cảnh và mong muốn của khách hàng, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đồng loạt triển khai chương trình "Hè rộn ràng, đón ngàn ưu đãi" dành cho các khách hàng khi mua xe Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Cụ thể, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả khách hàng hoàn thành thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi mua Vios G và Vios E (phiên bản MT và CVT).

Tri ân gói khuyến mại lên đến 32 triệu đồng gồm gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng, 01 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota (gói vàng) hoặc nhận gói hỗ trợ tài chính lãi suất ưu đãi 8,99% trong 12 tháng đầu cho tất cả khách hàng hoàn thành thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi mua Veloz Cross (bản Top, CVT) hoặc Avanza Premio (bản CVT).

Chương trình được áp dụng từ ngày nay đến hết 30.6.2023. Với hệ thống 86 đại lý đặt tại 47 tỉnh thành trên khắp cả nước, việc sở hữu xe trong chương trình ưu đãi là điều dễ dàng. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam còn xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng sau mua xe, bảo dưỡng, sửa chữa chất lượng và kịp thời, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dùng.

Chiếc xe chất lượng cho hành trình trọn niềm vui

Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio là ba mẫu xe tiêu biểu được Toyota sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn chất lượng hãng Nhật đề ra đồng thời đảm bảo nguồn cung, giúp khách hàng không phải chờ đợi lâu khi mua xe.

Nếu như Vios là cái tên không còn xa lạ trong phân khúc sedan hạng B, mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường ô tô du lịch Việt Nam năm 2022 với doanh số 23.529 xe thì Veloz Cross là mẫu xe 7 chỗ ăn khách ở phân khúc B-MPV, đứng vị trí thứ 7 trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2022 với doanh số 14.104 xe. Cùng phân khúc, Avanza Premio với mức giá hợp lý nhất phân khúc cũng là mẫu xe được đông đảo khách hàng Việt lựa chọn.

Toyota Vios là sự lựa chọn của nhiều gia đình trẻ, doanh nhân trẻ yêu thích sự bền bỉ và gắn bó dài lâu. Tháng 5 vừa qua, mẫu xe Vios facelift với nhiều cải tiến vượt trội đã ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, hãng Nhật đã có những thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất hiện đại và mới mẻ hơn, gia tăng tiện nghi với màn hình giải trí nâng cấp từ 7 inch lên 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay dạng nổi, có đàm thoại rảnh tay, vô lăng tích hợp thêm lẫy số, ghế sau có cổng sạc USB Type C trên bản cao cấp nhất G CVT. Vios 2023 dẫn hàng đầu phân khúc về tính năng an toàn khi được trang bị cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường.

Vừa sở hữu Vios 2023 vào đầu tháng 6 vừa qua để làm phương tiện cho cả gia đình 4 người di chuyển qua lại giữa Hà Nội và về quê Hòa Bình, chị Hoàng Vân chia sẻ: "Điều tôi ưng ý nhất ở Vios 2023 là điều hòa mát nhanh, cốp xe siêu rộng, chỗ ngồi cũng thoải mái. Từ ngày có ô tô, cả gia đình chăm về quê thăm ông bà nội, ngoại hơn".

Với những gia đình đông người, chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi và an toàn như Veloz Cross hay Avanza Premio là lựa chọn hợp lý hơn cả. Đặc biệt, cả 2 mẫu xe đều được trang bị nhiều tính năng an toàn như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo,... riêng Veloz Cross còn được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense góp phần mang đến hành trình an toàn, trọn niềm vui.

Với 3 thế hệ chung sống trong cùng một ngôi nhà, mỗi chuyến đi của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc luôn gồm 7 người, ông bà, vợ chồng và 3 đứa con. Chán cảnh thuê xe hay chen chúc trong xe sedan, anh Phúc đã quyết định mua Avanza Premio theo gói hỗ trợ tài chính lãi suất ưu đãi 8,99% từ TFS. Anh cho biết: "Từ ngày mua Avanza, đi đâu cũng tiện và không còn đau đầu nhường nhau ai ở nhà, ai được đi. Tôi thấy Avanza Premio còn rất tiết kiệm xăng, bản CVT vận hành mượt và êm, các cháu nhỏ không lo say xe như ngày còn đi sedan nhỏ".

Hãy đến hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc để không bỏ lỡ chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 6 này!