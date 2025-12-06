Giải bài toán an cư trong bối cảnh giá nhà ở leo thang

Nhìn vào hướng đi của dòng tiền có thể nhận định rằng đang có một sự thay đổi lớn và trở thành xu hướng trong thời kì mới. Hiện nay, dòng tiền đang dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh, ở những khu vực có khoảng cách không quá xa trung tâm và đã có hệ thống hạ tầng tiện ích đầy đủ đáp ứng tốt cho an cư.

Căn hộ thiết lập mặt bằng giá mới: Khát nguồn cung vừa túi tiền

Báo cáo Savills Việt Nam cho thấy 9 tháng năm 2025, TP.HCM chỉ ghi nhận khoảng 4.300 căn hộ mở bán, trong đó 60% thuộc phân khúc cao cấp. Tại khu vực TP.Thủ Đức (cũ), mặt bằng giá mới đã chạm 120-200 triệu đồng/m², đẩy phân khúc trung cấp vào nhóm gần như "tuyệt chủng". Căn hộ tầm giá 40-60 triệu đồng/m² cũng chỉ đang xuất hiện lác đác tại các khu vực thuộc Bình Dương, Đồng Nai trước đây.

Căn hộ là xu hướng lựa chọn an cư. Ảnh căn hộ mẫu của Bcons Center City

Tuy nhiên, ngay cả Bình Dương (cũ) và Đồng Nai cũng nhanh chóng ghi nhận đà tăng giá mạnh. Nhiều dự án sau khi bàn giao đã tăng vài chục phần trăm, điều này phản ánh độ "khát hàng" của thị trường.

Theo dự báo CBRE, giá căn hộ TP.HCM có thể sẽ tiếp tục tăng bình quân 10%/năm giai đoạn 2025-2026, trong khi các đô thị vệ tinh như Bình Dương cũ, Đồng Nai có thể tăng tới 20–21%/năm. Chi phí đất đai, vật liệu sẽ là lực đẩy khiến mặt bằng giá khó có khả năng "giảm nhiệt". Thực tế này lý giải vì sao mức giá dưới 2 tỉ đồng, vốn phổ biến ở những năm 2019-2020 nay gần như không còn.

Vì vậy, khái niệm "vừa túi tiền" đang dần thay đổi, mức giá 40-60 triệu đồng/m² được xem là hợp lý nếu nằm trong khu vực có hạ tầng hoàn thiện, được hưởng lợi từ các tuyến giao thông trọng điểm như Metro số 1, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3.

Đông Hòa: vùng trũng về giá, đón dòng tiền chu kỳ mới

Trong bối cảnh đó, khu vực các phường có bán kính gần với khu vực trung tâm TP.HCM dưới 20km đang nổi lên như một điểm sáng về vị trí an cư lí tưởng. Trong đó, phường Đông Hoà được xem là ứng cử viên đáp ứng được cả tiêu chí giá, vị trí, hạ tầng. Cụ thể, giá vẫn còn trong vùng "tiếp cận được", hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện và dân số cơ học tăng mạnh nhờ đô thị phát triển nhanh.

Khu vực quanh trục đường Thống Nhất, phường Đông Hòa đang có nguồn cung căn hộ mới cho thị trường

Đông Hòa thừa hưởng lợi thế từ Metro số 1 kéo dài, Vành đai 3, Quốc lộ 1K và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Đây cũng là nơi tập trung lượng lớn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TP.HCM và chuỗi khu công nghiệp lân cận. Nhờ đó, nhu cầu nhà ở tại phường Đông Hòa đạt tăng trưởng 20-50% trong năm 2025.

Nhiều chuyên gia nhận định, khu vực thuộc Dĩ An và Thuận An (cũ) hiện đang bước vào chu kỳ phát triển tương tự TP.Thủ Đức (cũ) cách đây 6 - 7 năm: giá nhà ở vẫn còn như "vùng ven" và hạ tầng, dân cư, hoạt động thương mại đang được đẩy mạnh.

Đông Hòa hiện vẫn là "vùng trũng giá" hiếm hoi khi vẫn còn trên dưới 50 triệu đồng/m2. Với lợi thế cửa ngõ khu đông TP.HCM, Đông Hòa trở thành nơi mà người mua có thể tìm thấy một căn hộ hợp túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống, tiện ích và cơ hội tăng giá.

Bcons Center City, lời giải an cư giữa "cơn bão" tăng giá

Giữa bối cảnh dòng tiền chuyển dịch mạnh về các đô thị mới mở rộng của TP.HCM, Bcons Center City là một trong những dự án tại Đông Hòa ở giai đoạn này cân bằng được ba yếu tố: giá hợp lý, pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược.

Như tìm hiểu, dự án sở hữu quỹ đất hơn 3 ha, được quy hoạch thành 3 block cao 36-39 tầng với gần 1.940 sản phẩm gồm căn hộ ở, shophouse, cùng 2 tháp đôi căn hộ dịch vụ và văn phòng. Với thiết kế thông minh, không gian đa tiện ích, Bcons Center City là một trong những tổ hợp hiện đại và quy mô nhất trong chuỗi dự án nhà ở của Bcons để hướng đến việc kiến tạo một cộng đồng trẻ, văn minh và giàu trải nghiệm.

Khu căn hộ Bcons Center City cung cấp 1.940 căn hộ cho thị trường khu vực làng Đại học

Vị trí của Bcons Center City được đánh giá là "điểm cộng chiến lược" khi nằm ngay góc giao giữa trục Thống Nhất - Quốc lộ 1K. Trong đó, Thống Nhất là tuyến đường kết nối nhanh giữa Quốc lộ 1K đến Metro số 1, Xa lộ Hà Nội. Nhờ vậy, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu, cũng dễ dàng di chuyển về trung tâm, hay thuận tiện kết nối liên vùng.

Không chỉ kết nối tốt, dự án còn được đầu tư hệ tiện ích nội khu phong phú, đảm bảo chất lượng sống cho cư dân trẻ: từ hồ bơi, khu thể thao, vườn cảnh quan, khu sinh hoạt cộng đồng đến hệ thống an ninh thông minh. Trong bối cảnh giá căn hộ khu Đông liên tục lập mặt bằng mới, Bcons Center City được xem là một trong số rất ít dự án trong khu vực còn giữ được mức giá cạnh tranh trong khi vẫn sở hữu chuẩn tiện ích tiệm cận phân khúc cao cấp.

Với pháp lý minh bạch, tiến độ thi công đảm bảo và xuất hiện trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới, Bcons Center City như là "lời giải" cho bài toán an cư cho người trẻ.