Giải bài toán di trú an toàn đến Canada

Văn phòng phụ trách di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) tại VN đặt ở TP.HCM, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ hồ sơ thị thực (visa) nhập cảnh Canada trên toàn quốc. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Thanh Niên, lãnh sự Holly Jacobs đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến lừa đảo di trú và bảo vệ hồ sơ visa.

Bức tranh phức tạp của lừa đảo di trú

Theo lãnh sự Jacobs, vấn đề lừa đảo trong lĩnh vực di trú hiện nay vô cùng phức tạp và diễn ra trên toàn cầu. Thực tế, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu di cư để trục lợi, lừa đảo các nạn nhân. Để phòng tránh, IRCC khuyến cáo đương đơn sử dụng những cổng thông tin chính thức, như website của phái đoàn Canada ở VN có nội dung tiếng Việt.

Thời gian qua, Văn phòng IRCC VN ghi nhận một số xu hướng gian lận như: tình trạng làm hồ sơ giả trong khi phía sứ quán/lãnh sự quán không hề nhận được đơn, hoặc bên lừa đảo tìm cách khai man hồ sơ để qua mặt quy trình xét duyệt. Thậm chí một số hình thức lừa đảo mang tính tổ chức cao. Đáng lo nhất là những vụ việc không chỉ liên quan đến gian lận di trú mà còn dẫn đến nạn buôn người.

Bà Holly Jacobs trả lời phỏng vấn Thanh Niên Ảnh: Ngọc Dương

Trước tình trạng trên, IRCC VN nỗ lực khuyến cáo đương đơn sử dụng kênh chính thức, tự kiểm soát thông tin và phương thức liên lạc của mình. Ví dụ, tất cả các thông tin phía sứ quán/lãnh sự quán gửi cho đương đơn đều tập trung vào một địa chỉ email do đương đơn cung cấp ngay từ đầu. Vì thế, đương đơn cần trực tiếp kiểm soát email đó và không để tư vấn viên can thiệp.

Canada có một hệ thống đăng ký tư vấn visa rõ ràng. "Trên website chính thức, chúng tôi có danh sách tất cả những người được ủy quyền đại diện cho đương đơn trong quá trình nộp hồ sơ visa", bà Jacobs cho biết, cụ thể là thông qua website của Hội đồng Tư vấn di trú và quốc tịch Canada (CICC).

Hỗ trợ các nạn nhân

Lãnh sự Jacobs cho biết nếu nạn nhân bị lừa bởi một tư vấn viên đã đăng ký hợp pháp ở Canada, họ có thể nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý (tức CICC). Website của IRCC cũng có mục thông tin chi tiết về lừa đảo di trú. Nhiều tổ chức hoạt động tại VN cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

Bên cạnh đó, Chính phủ Canada đã thực hiện các chiến dịch truyền thông để cảnh báo nguy cơ lừa đảo di trú cho người VN. Hồi đầu năm, IRCC VN và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức một cuộc thi video trên mạng xã hội nhân ngày Thế giới phòng chống buôn người. Đối tượng tham gia là người trẻ độ tuổi từ 15 đến 25. Những người chiến thắng được trao giải và trở thành Đại sứ Thanh niên của IOM.

IRCC cũng đến nhiều tỉnh thành VN để tham dự các sự kiện phòng chống buôn người, các hội thảo khu vực ASEAN. "Trong quá trình tổ chức các cuộc triển lãm du học Canada, chúng tôi luôn lồng ghép nội dung về phòng chống lừa đảo, không chỉ hướng đến học sinh mà còn phụ huynh, vì các bậc cha mẹ thường là người ra quyết định cuối cùng", theo lãnh sự Jacobs.