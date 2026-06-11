Giải bài toán kẹt xe cửa ngõ tây nam: Hạ tầng đường bộ, metro cùng hội tụ

Sức mạnh cộng hưởng từ hai đại dự án hạ tầng

Giải quyết ùn tắc giao thông tại một hành lang đô thị sầm uất như QL1A đoạn Bình Chánh - Bến Lức không thể chỉ dựa vào việc mở rộng làn đường. Đây là bài học đắt giá mà nhiều thành phố trên thế giới đã rút ra sau hàng chục năm chỉ mở rộng đường nhưng mật độ phương tiện vẫn không giảm.

Giải pháp thực sự bền vững phải đến từ sự kết hợp giữa mở rộng đường bộ (tăng năng lực cho phương tiện cá nhân và vận tải hàng hóa) và xây dựng hệ thống giao thông công cộng sức chứa lớn (hút lượng lớn hành khách ra khỏi làn đường cá nhân). Đây chính xác là mô hình đang được áp dụng tại khu vực QL1A - Mỹ Yên: một bên là mở rộng trục đường bộ, một bên là tuyến metro Hưng Nhơn - Tân An (Quyết định 686/QĐ-TTg) chạy song hành theo hành lang.

Khi cả hai dự án hoàn thành, hành lang này sẽ có năng lực giao thông tương đương một tuyến trục đô thị lớn, đủ khả năng phục vụ dân số hàng triệu người mà không còn điểm ùn tắc nào.

Rút ngắn thời gian di chuyển: Biến ngoại ô thành "commuting zone" thực sự

Khi cả hai hạ tầng hoàn thiện, thời gian di chuyển từ khu vực Mỹ Yên - Bến Lức vào trung tâm kinh tế TP.HCM dự kiến sẽ rút xuống còn 20 đến 25 phút (bằng ô tô trên QL1A mở rộng) hoặc 25 đến 35 phút (bằng metro). Đây là ngưỡng khoảng cách mà giới quy hoạch đô thị gọi là "commuting distance" - đủ ngắn để người ta chọn sinh sống ở ngoại ô nhưng làm việc ở trung tâm một cách bình thường mỗi ngày.

Tại mức khoảng cách di chuyển này, Mỹ Yên không còn là "vùng ven" trong tâm trí người mua nhà. Nó trở thành một lựa chọn an cư thực sự cạnh tranh với các quận ven đô của TP.HCM - nhưng với không gian sống rộng rãi hơn, môi trường trong lành hơn và mức giá phải chăng hơn đáng kể.

Destino Centro - Sức hút bền vững từ vị trí hạ tầng hoàn hảo

Tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings tại Mỹ Yên đang được định vị ở đúng giao điểm sẽ hưởng lợi từ hai làn sóng hạ tầng này. Cư dân dự án sẽ được hưởng lợi kép: Kết nối đường bộ QL1A mở rộng cho di chuyển linh hoạt hằng ngày và tuyến metro Hưng Nhơn - Tân An cho lựa chọn di chuyển không cần xe cá nhân vào trung tâm TP.HCM.

Căn hộ mẫu Eleva - phòng khách thiết kế hiện đại

Căn hộ mẫu Eleva - không gian phòng ngủ tối giản sang trọng

Mặt bằng tầng tiện ích tháp Eleva

Tổng thể dự án Destino Centro nhìn từ trên cao

Đây là sự kết hợp hiếm có mà không nhiều dự án bất động sản tại khu vực phía tây có được và điều đó giải thích vì sao giá trị nhà đất tại khu vực Mỹ Yên đang được nhà đầu tư nhạy bén trong và ngoài nước định giá lại trong bối cảnh hạ tầng đang nhanh chóng hoàn thiện. Tháp Eleva, với mức giá từ 36,8 triệu đồng/m², vẫn đang ở giai đoạn mà người mua còn có thể tiếp cận tài sản trước khi hạ tầng phản ánh đầy đủ vào thị trường.