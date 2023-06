Giải bài toán nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Hoiana chú trọng tạo môi trường chuyên nghiệp và gắn kết nhân viên

Ảnh: Nguyễn Trí

Ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm CEO Hoiana Resort & Golf nhớ lại, những ngày đầu, một trong những khó khăn là nguồn nhân lực phục vụ du lịch cao cấp, như lao động ngành golf mới mẻ tại Việt Nam thiếu cả số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là nhân lực có ngoại ngữ.

Đồng quan điểm, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng chia sẻ thêm, miền Trung phát triển du lịch đã hơn 15 năm nhưng vẫn loay hoay giải bài toán nguồn nhân lực, bởi tốc độ tăng trưởng ngành du lịch quá nóng, dẫn đến lao động vừa thiếu, vừa yếu, nhất là những lĩnh vực mới như golf nên rất cần thiết phát triển các mô hình doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Để chủ động nguồn nhân lực, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Hoiana đã tổ chức 3 đợt tuyển dụng lớn, mở các thêm các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho người lao động.

Ly nông bất ly hương

Năm 2019, khi rời TP.HCM về quê ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, chị Nguyễn Thị Thủy (32 tuổi) mang theo nhiều lo lắng và có chút buồn tủi. Vì sau 10 năm ly nông, ly hương vào TP.HCM làm thuê, nay chị lại phải loay hoay trở về với ruộng đồng. May mắn nhờ biết ngoại ngữ, võ thuật, chị kiếm được công việc làm nhân viên bảo an tại Hoiana ngay gần nhà. Sau 3 năm, chị Thủy đã lên quyền giám sát nhóm bảo an, được đào tạo bài bản các kỹ năng. "Thu nhập giúp tôi vơi gánh nặng gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già, có thời gian chăm sóc con cái, trong 2 năm Covid-19, công ty vẫn đảm bảo công việc" - chị Thủy nói.

"Không chỉ trân trọng và giữ chân nguồn nhân lực với đãi ngộ tốt, bố trí khu ăn nghỉ tiện nghi thoải mái, tháng 6 hằng năm chúng tôi đều tổ chức Tuần lễ cảm ơn nhân viên, chú trọng bồi dưỡng nhóm lãnh đạo kế cận là người địa phương, hướng tới sự gắn bó lâu dài. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững với cộng đồng của công ty" - ông Steve Wolstenholme nói.

Đơn cử như chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (52 tuổi) tại Hội An. Chị Dung xuất thân là công nhân may, từng đi giữ trẻ nhưng công việc không ổn định. Những ngày đầu vào Hoiana, tiếng Anh chị chưa tốt, gặp khó khăn với hệ thống máy móc phức tạp, nhưng dưới sự hỗ trợ, đào tạo của quản lý, chuyên gia nước ngoài, chị dần thuần thục các thao tác, nắm bắt vận hành công nghệ mới trơn tru và hiện đã phát triển thành quản lý, phụ trách khu vực đồng phục.

Chuyện chị Thủy, chị Dung cũng là câu chuyện chung mà hàng ngàn lao động địa phương tại Hoiana thấy một phần hình ảnh của mình trong đó. Bởi trong năm qua, Hoiana đã tăng từ 1.300 lên hơn 2.000 nhân sự, với 80% là người Quảng Nam - Đà Nẵng, con đường việc làm và phát triển rộng mở. "Giá trị lớn nhất Hoiana mong muốn mang lại cho tỉnh Quảng Nam là những đóng góp vào sự phát triển bền vững, không chỉ ưu tiên tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn phát triển đội ngũ quản lý tại chỗ - ông Steve Wolstenhomes nói.

Do đó, từ cuối năm 2018, Hoiana Resort & Golf đã hợp tác cùng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Quảng Nam thành lập Trung tâm Đào tạo nghề du lịch Quảng Nam - Hoiana (ACT) tại xã Duy Phước. Chương trình đào tạo nhiều nghiệp vụ du lịch. Học viên được Hoiana tài trợ học phí, sinh hoạt phí, trợ cấp đào tạo, bảo hiểm, hỗ trợ học tiếng Anh và tuyển dụng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết, việc Hoiana đầu tư ACT mở ra cơ hội cho lao động địa phương, nhất là giới trẻ "ly nông bất ly hương", chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang du lịch và cải thiện thu nhập ngay tại quê nhà.