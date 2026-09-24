Giải bài toán nhãn khoa toàn cầu: Sáng kiến từ BS.CKII Hoàng Trung Kiên

Tại Hội nghị lần thứ 44 của Hiệp hội Phẫu thuật đục thể thủy tinh và khúc xạ châu Âu (European Society of Cataract and Refractive Surgeons - ESCRS 2026) diễn ra ở London, BS.CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc điều hành cấp cao Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - đã trình bày báo cáo về giải pháp xử lý đục thủy tinh thể phức tạp.

Báo cáo của bác sĩ Hoàng Trung Kiên và các cộng sự tại phiên Phẫu thuật đục thể thủy tinh phức tạp: Đồng tử nhỏ, đục thể thủy tinh trắng và các kỹ thuật cố định cứu vãn ở hội trường Capital Suite - ExCeL Exhibition Centre, London ẢNH: MSG

Sự kiện được giới chuyên môn ví như "World Cup" của ngành nhãn khoa, sáng kiến lâm sàng này đã thu hút sự quan tâm lớn. Báo cáo không chỉ mang đến một phương pháp phẫu thuật an toàn, tinh gọn mà còn tự hào đưa tiếng nói, kinh nghiệm của nhãn khoa Việt Nam vươn ra thế giới, đóng góp thiết thực vào bức tranh y khoa toàn cầu

Kỹ thuật chọc kim 18G: Giải pháp an toàn từ thực tiễn lâm sàng

Thủy tinh thể đục chín trắng giống như một "quả bóng" bơm quá căng. Nếu mổ theo cách thông thường, vết chọc đầu tiên dễ làm "bục" bóng, khiến chất lỏng trào ra ồ ạt và xé toạc màng bọc (biến chứng "cờ Argentina"). Hậu quả là kính nhân tạo mất đi "túi giá đỡ" để bám vào, đe dọa trực tiếp đến thị lực người bệnh.

Để hóa giải rủi ro này, BS.CKII Hoàng Trung Kiên đề xuất thao tác giảm áp: Dùng kim 18G chọc một lỗ nhỏ ở rìa ngoài màng bọc - nơi có độ dày và dai hơn. Chất lỏng nhờ đó sẽ thoát ra từ từ, giúp "quả bóng" xẹp xuống an toàn, giữ màng bọc nguyên vẹn và tạo điểm tựa vững chắc để đặt kính thành công. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật này trên 99 người bệnh cho thấy kết quả tuyệt đối: 100% ca mổ đều đặt kính thành công, thị lực phục hồi ổn định.

BS.CKII Hoàng Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia nhãn khoa tại phiên trình bày báo cáo chuyên đề của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong khuôn khổ ESCRS 2026 (London) ẢNH: MSG

"Giá trị của một giải pháp y khoa không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở việc người bệnh ở bất cứ nơi đâu cũng có cơ hội được phẫu thuật an toàn", BS.CKII Hoàng Trung Kiên chia sẻ. "Được mang một nghiên cứu từ Việt Nam đến chia sẻ tại ESCRS vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng chuyên môn quốc tế".

ESCRS 2026: Điểm hẹn của 17.500 chuyên gia nhãn khoa toàn cầu

Hội nghị ESCRS 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị ExCeL (London, Anh), quy tụ hơn 17.500 đại biểu đến từ 130 quốc gia. Việc chọn London làm điểm đến mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, bởi đây chính là nơi khai sinh chiếc kính nội nhãn (IOL) đầu tiên vào năm 1949.

Tại khuôn khổ Hội nghị ESCRS 2026 (London), BS.CKII Hoàng Trung Kiên trực tiếp thao tác mô phỏng và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng cùng các chuyên gia nhãn khoa quốc tế ẢNH: MSG

Giữa một diễn đàn công nghệ với các thảo luận về trí tuệ nhân tạo và hệ thống laser tiên tiến, kỹ thuật dùng kim 18G từ Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý tại phiên Phẫu thuật đục thể thủy tinh phức tạp. Giải pháp khẳng định sức mạnh của việc tối ưu hóa lâm sàng: Đơn giản nhưng mang lại sự an toàn và dễ dàng áp dụng cho mọi quy mô y tế.

Mắt xích quan trọng trong dòng chảy học thuật quốc tế

Việc kiểm soát rủi ro trong phẫu thuật đục thủy tinh thể chín trắng là một hành trình dài của nhãn khoa thế giới. Trong hơn ba thập niên, từ kỹ thuật nền tảng xé bao liên tục (CCC) của Gimbel (1990, 1993), sự xuất hiện của hệ thống femtosecond laser (2014), cho đến kỹ thuật đường xoắn ốc của Ucar (2022), các nhà khoa học chưa bao giờ ngừng tìm kiếm một phương án hoàn mỹ.

Đoàn đại diện gồm các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành thuộc các bệnh viện của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tham dự Hội nghị nhãn khoa châu Âu ESCRS 2026 tại London ẢNH: MSG

Đến năm 2025, giải pháp chọc kim 18G của BS.CKII Hoàng Trung Kiên và các cộng sự tại Việt Nam đã chính thức ghi tên vào dòng chảy lịch sử này. Nghiên cứu trở thành một mắt xích tiếp nối mang đến một hướng đi cân bằng được cả hai yếu tố là tính an toàn tuyệt đối và khả năng ứng dụng rộng rãi.

Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Clinical Ophthalmology - phân hạng Q1 và lưu trữ tại PubMed cho bác sĩ toàn cầu tham khảo. Thành quả này là kết tinh từ môi trường thực hành lâm sàng chuẩn mực của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Với vị thế là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise của Mỹ - "con dấu vàng" về chất lượng y tế, hệ thống đã tạo bệ phóng vững chắc để các bác sĩ tự tin đúc kết kinh nghiệm thành những giải pháp y khoa có tính ứng dụng toàn cầu.