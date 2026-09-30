Giải bài toán sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho giới trẻ

Từ góc nhìn của doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển bất động sản tại Malaysia và đang gia nhập thị trường Việt Nam, ông Trần Mai Văn Thảo - Giám đốc Khối Kinh doanh thị trường Việt Nam, SkyWorld Development - chia sẻ về những thay đổi trong cách người trẻ lựa chọn ngôi nhà đầu tiên.

Ông Trần Mai Văn Thảo - Giám đốc Khối Kinh doanh thị trường Việt Nam, SkyWorld Development

Trong bối cảnh bất động sản (BĐS) Việt Nam đang bước vào một chu kỳ thanh lọc mạnh, SkyWorld nhìn thấy những cơ hội nào phía sau sự thay đổi của thị trường? Vì sao đây lại được xem là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp chính thức gia nhập Việt Nam?



SkyWorld nhìn thấy ASEAN là khu vực có tiềm năng phát triển dài hạn rất lớn, với gần 700 triệu dân, tốc độ đô thị hóa nhanh và ngày càng thu hút dòng vốn, sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Riêng Việt Nam, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sức mua đang mở ra nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng và nâng cấp tiêu chuẩn sống.

Với hơn 100 triệu dân, nền kinh tế trên 500 tỉ USD và dư địa đô thị hóa còn lớn, chúng tôi không nhìn Việt Nam trong một chu kỳ BĐS 3 - 5 năm, mà với tầm nhìn 30 - 50 năm. Ở góc nhìn đó, sự thanh lọc hiện nay không phải trở ngại, mà là thời điểm để một nhà phát triển có chiến lược dài hạn xây dựng nền tảng, tạo dựng niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ tới.





Theo báo cáo ULI, tỉ số giá nhà trên thu nhập tại TP.HCM đã lên tới 32,5 lần. Với giá nhà ngày càng cao, bài toán đầu tiên của người trẻ vẫn là khả năng chi trả. Từ kinh nghiệm Malaysia, đâu là hướng tiếp cận để người trẻ có thể sở hữu căn nhà đầu tiên?

Malaysia từng trải qua quá trình đô thị hóa nhanh và áp lực về khả năng sở hữu nhà, và có một số kinh nghiệm đáng tham khảo. Trước hết là các giải pháp tài chính, với thời hạn vay dài, lãi suất tương đối thấp và những chương trình bảo lãnh tín dụng dành cho người mua nhà lần đầu, qua đó giảm áp lực trả nợ trong những năm đầu sở hữu.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng mở rộng không gian phát triển đô thị ra các khu vực vệ tinh, đầu tư hạ tầng kết nối và hình thành các cộng đồng sống hoàn chỉnh. Khi giao thông thuận tiện, người dân có thêm lựa chọn về nơi ở thay vì phải tập trung tại những khu vực lõi có chi phí cao.

Theo tôi, đây là hai hướng Việt Nam có thể tham khảo: tăng khả năng tiếp cận tín dụng dài hạn cho người mua căn nhà đầu tiên, đồng thời phát triển các đô thị vệ tinh gắn với hạ tầng và dịch vụ đầy đủ, để bài toán nhà ở được giải quyết không chỉ bằng giá bán mà bằng tổng chi phí sở hữu và chất lượng sống.

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Vậy theo ông, một ngôi nhà đầu tiên như thế nào mới thực sự phù hợp với người trẻ Việt Nam hiện nay?

Người trẻ ngày nay không chỉ mua một căn nhà. Họ đang mua thời gian, sức khỏe và chất lượng sống. Nếu vì giá rẻ mà phải đánh đổi ánh sáng tự nhiên, chất lượng xây dựng, môi trường sống hay không gian cộng đồng, chi phí thực tế trong dài hạn có thể lớn hơn rất nhiều.

Theo tôi, có ba yếu tố cần được cân bằng. Thứ nhất là vị trí và khả năng kết nối hạ tầng, không nhất thiết phải ở khu vực trung tâm nhưng phải thuận tiện cho việc di chuyển. Thứ hai là sản phẩm phải được tối ưu để cân bằng giữa khả năng chi trả và chất lượng sống. Thứ ba là chất lượng xây dựng cần minh bạch và có những tiêu chuẩn cụ thể để người mua có thể đánh giá.

Ngôi nhà đầu tiên không nên trở thành gánh nặng tài chính, mà cần là nền tảng để người trẻ phát triển sự nghiệp và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh.





Vậy chất lượng cao thường đi cùng chi phí cao hơn. Làm thế nào để người trẻ cân bằng giữa "túi tiền" và "chất lượng sống"?

Chất lượng xây dựng tốt có thể làm chi phí ban đầu cao hơn, nhưng đổi lại là một công trình kiên cố, bền vững và an toàn hơn; hạn chế các vấn đề phát sinh, giảm chi phí sửa chữa, bảo trì trong quá trình sử dụng.

Vì vậy, chúng tôi nhìn "affordability" (mức độ phù hợp về khả năng tài chính) không chỉ ở giá mua, mà ở tổng chi phí và tổng giá trị trong suốt vòng đời sở hữu. Đó cũng là điều SkyWorld mong muốn mang đến cho thế hệ người mua nhà trẻ tại Việt Nam: không phải một căn nhà rẻ hơn, mà là một căn nhà đáng sống với chi phí phù hợp.

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Cuối cùng, nếu bỏ qua những yếu tố dễ nhìn thấy như thương hiệu, vị trí hay tiện ích, theo ông, điều gì khiến một ngôi nhà thực sự "đáng mua" với người ở thực?



Tôi nghĩ có ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là sức khỏe - từ chất lượng không khí, thông gió đến điều kiện môi trường trong nhà. Thứ hai là chất lượng thực - không chỉ đẹp khi nhận nhà mà phải đảm bảo về xây dựng, vật liệu, vận hành và bảo trì. Thứ ba là cảm giác thuộc về - một môi trường nơi trẻ em có thể lớn lên, cha mẹ cảm thấy an tâm và hình thành một cộng đồng văn minh.

Bất động sản có thể được định giá bằng mét vuông, nhưng một ngôi nhà có giá trị thực sự lại được đo bằng chất lượng cuộc sống mà nó mang lại mỗi ngày. Đó cũng là cách người trẻ đang dần thay đổi tiêu chí lựa chọn nhà: từ việc đơn thuần sở hữu một tài sản sang tìm kiếm một nơi có thể nâng tầm chất lượng sống trong dài hạn.