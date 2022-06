Giải billiards Thanh Niên - Cup Viet Value kết thúc đầy hấp dẫn và kịch tính

Giải có sự tham dự của hơn 50 VĐV là những người làm báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí và các khách mời. Nhiều VĐV lần đầu tham gia một giải đấu được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nên có phần bị tâm lý, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên ai cũng vui vẻ khi có được trải nghiệm thi đấu tại giải. Các khách mời như cơ thủ Thùy Trâm, Bích Trâm, ca sĩ Trương Đan Huy tuy dừng chân ở những vòng đầu nhưng hứa hẹn sẽ “phục thù” ở mùa giải tiếp theo.

Nữ cơ thủ xinh đẹp Bích Trâm (HCĐ SEA Games 31 nội dung pool) cho biết khi được mời tham dự giải, tuy không phải nội dung sở trường nhưng cô đồng ý ngay nhằm góp phần kích thích phong trào chơi billiards, truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều bạn nữ theo đuổi môn thể thao này. Còn Thùy Trâm không chỉ dự giải với tư cách khách mời mà còn tài trợ sản phẩm là dụng cụ thi đấu để các VĐV có thêm động lực tranh tài, mang về những phần quà thú vị.

Giải đấu chứng kiến không ít những màn so tài kịch tính đến nghẹt thở như trận bán kết nội dung carom 3 băng giữa Nguyễn Anh Đức (Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp) với Nguyễn Huy Hoàng (VOV). Để Huy Hoàng dẫn trước 16/12 nhưng Anh Đức có pha ghi 6 điểm liên tiếp đầy bất ngờ, trong đó có đến 4 điểm có phần may mắn, vươn lên dẫn ngược 18/16. Vào thế khó nhưng Huy Hoàng vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng chung cuộc 20/18, đoạt vé vào chung kết. Với lượt cơ ghi 6 điểm ở trận này, Anh Đức đoạt giải VĐV có lượt cơ ghi nhiều điểm nhất ở nội dung carom 3 băng. Ở chung kết, Huy Hoàng thi đấu trên cơ so với Thế Anh (VOH), giành chiến thắng với điểm số 30/12, đăng quang thuyết phục. Hạng ba thuộc về Anh Đức (Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp) và Thái Nguyên (Báo Thanh Niên).





Trong khi đó, trận chung kết nội dung carom 1 băng giữa Nguyễn Minh Tâm (Báo Nhân dân) với luật sư Lượng Văn Hồng (Đoàn luật sư TP.HCM) diễn ra kịch tính khi 2 tay cơ so kè điểm số quyết liệt. Ở bán kết, Văn Hồng đánh bại ứng viên vô địch Hiền Quân (Báo Thể thao TP.HCM) trong khi Minh Tâm vượt qua Trung Tính (Tòa án nhân dân H.Nhà Bè). Tận dụng cơ hội tốt hơn, Minh Tâm giành chiến thắng trước Văn Hồng với điểm số 44/39, đoạt danh hiệu vô địch. Minh Tâm cũng giành giải ghi nhiều điểm nhất trong 1 lượt cơ với 13 điểm. Hạng ba thuộc về Nguyễn Hiền Quân và Nguyễn Trung Tính.

Dự khán chung kết và chia vui với các VĐV ở lễ trao giải, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker VN, chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi Báo Thanh Niên tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, có sức hút với các nhà báo, các doanh nhân… Ở góc độ liên đoàn, chúng tôi muốn phong trào ngày càng mạnh, từ đó phát hiện những VĐV tài năng và có kế hoạch bồi dưỡng phát triển. Mong Báo Thanh Niên tổ chức giải thành thường niên, mở rộng ra thành giải truyền thống với nhiều đối tượng tham dự. Cảm ơn Báo Thanh Niên chung tay cùng Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM cũng như TP.HCM”.

Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết giải billiards Thanh Niên là sân chơi mới nhiều ý nghĩa cho những người làm báo và các khách mời. “Thật bất ngờ khi giải lần đầu tổ chức đã thu hút đông đảo các VĐV tham gia. Hy vọng giải đấu sẽ thành truyền thống đồng thời mở rộng nhiều nội dung tranh tài để anh em thi đấu, trao đổi, giao lưu, tạo sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau”, nhà báo Dương Vũ Thông nói. Còn ông Nguyễn Minh Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Việt (Viet Value), đại diện nhà tài trợ, chia sẻ: “Cảm ơn Báo Thanh Niên, Hội Nhà báo TP.HCM, CLB Nguyễn Du đã đồng hành tạo nên sân chơi đầy ý nghĩa cho anh em nhân ngày Báo chí cách mạng VN”.