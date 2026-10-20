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    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tái xuất sau 7 năm vắng bóng: Tiền thưởng hấp dẫn

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank lần thứ 34 năm 2026 hứa hẹn hấp dẫn khi có sự góp mặt của 18 đội nước ngoài cùng các CLB trong nước.

    Cơ hội quý cho các VĐV Việt Nam ở giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng

    Sau 7 năm gián đoạn vì nhiều lý do, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở lại, tranh tài tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM) từ ngày 5 đến 8.11. Đây là giải đấu truyền thống, từng thu hút các tay vợt mạnh trên thế giới đến tham gia tranh tài, cơ hội quý giá để các VĐV Việt Nam cọ xát, học hỏi, trui rèn bản lĩnh.

    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tái xuất sau 7 năm vắng bóng: Tiền thưởng hấp dẫn- Ảnh 1.

     Sân chơi hấp dẫn giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở lại

    ẢNH: BTC

    Trao đổi hôm nay, ông Mai Bá Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM cho biết: "Sự trở lại của giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng đáp lại mong mỏi của người hâm mộ bóng bàn TP.HCM cũng như cả nước. Đây cũng là một trong những sự kiện nhằm hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 14.11 đến 12.12".

    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tái xuất sau 7 năm vắng bóng: Tiền thưởng hấp dẫn- Ảnh 2.

    Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang từng tham dự nhiều mùa giải Cây vợt vàng nhưng vắng mặt ở mùa giải năm nay vì bận cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á

    ẢNH: KHẢ HÒA

    Theo thông tin từ BTC, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 sẽ thi đấu 4 nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ. Giải thu hút 121 VĐV đến từ 19 đội nam, 11 đội nữ, trong đó khách mời quốc tế có 18 đội (12 đội nam, 6 đội nữ) đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Lào.

    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tái xuất sau 7 năm vắng bóng: Tiền thưởng hấp dẫn- Ảnh 3.

    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở lại, là cơ hội quý cho các VĐV Việt Nam cọ xát

    ẢNH: BTC

    Về phía các CLB trong nước có những đội hàng đầu như TP.HCM, Quân đội, CAND - T&T, CLB Hà Nội, CLB Hải Phòng. Đáng tiếc các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập huấn, sẽ tham dự giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á từ ngày 9 đến 14.11 tại Malaysia, vì thế các tuyển thủ không thể trở về khoác áo CLB tham dự giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần này.

    Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 có tổng giá trị giải thưởng là 416 triệu đồng. Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch đồng đội là 60 triệu đồng, vô địch đơn là 40 triệu đồng. Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương mở cửa tự do cho người hâm mộ đến xem, cổ vũ các VĐV tranh tài.



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