Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc mang nhiều ý nghĩa

Nguồn: Hội DNT Việt Nam
Nguồn: Hội DNT Việt Nam
24/08/2025 16:26 GMT+7

Trong 2 ngày 22 - 23.8 tại Tây Ninh, CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh tổ chức Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 8 - 2025 tranh Cúp PIMA - Sacombank.

Giải đấu do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ đạo, quy tụ 28 đội bóng doanh nhân từ nhiều tỉnh, thành phố, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, trở thành dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước cùng giao lưu, rèn luyện sức khỏe và mở rộng kết nối.

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc mang nhiều ý nghĩa- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh trao Cúp vô địch cho các đội bóng xuất sắc các Serie

Tham dự sự kiện có ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các Phó chủ tịch Hội: ông Dương Long Thành, ông Đỗ Hữu Huỳnh; ông Trần Anh Vương, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 5 và 6, Chủ tịch danh dự CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc giải, ông Dương Long Thành nhấn mạnh: "Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 8 - 2025 không chỉ rèn luyện sức khỏe và kết nối doanh nhân, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và giá trị nhân văn mà chúng tôi luôn gìn giữ và phát huy". Ông cũng cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện duy trì nhiều sân chơi thể thao như golf, tennis, pickleball, góp phần tạo môi trường lành mạnh, gắn kết và mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nhân.

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 6 đã tìm ra các nhà vô địch: Doanh nhân trẻ Hải Phòng 1 (Serie A), Sacombank (Serie B), CEO TP.HCM (Serie C), CEO Sài Gòn (Serie D), Doanh nhân trẻ Ninh Bình (Serie E), CEO Bảo Lộc (Serie F) và Doanh nhân trẻ Phú Yên (Serie G).

Khám phá thêm chủ đề

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc mang nhiều ý nghĩa CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 8 - 2025 tranh Cúp PIMA - Sacombank Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận