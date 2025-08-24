Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc mang nhiều ý nghĩa

Giải đấu do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ đạo, quy tụ 28 đội bóng doanh nhân từ nhiều tỉnh, thành phố, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, trở thành dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước cùng giao lưu, rèn luyện sức khỏe và mở rộng kết nối.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh trao Cúp vô địch cho các đội bóng xuất sắc các Serie

Tham dự sự kiện có ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các Phó chủ tịch Hội: ông Dương Long Thành, ông Đỗ Hữu Huỳnh; ông Trần Anh Vương, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 5 và 6, Chủ tịch danh dự CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc giải, ông Dương Long Thành nhấn mạnh: "Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 8 - 2025 không chỉ rèn luyện sức khỏe và kết nối doanh nhân, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và giá trị nhân văn mà chúng tôi luôn gìn giữ và phát huy". Ông cũng cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện duy trì nhiều sân chơi thể thao như golf, tennis, pickleball, góp phần tạo môi trường lành mạnh, gắn kết và mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nhân.

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 6 đã tìm ra các nhà vô địch: Doanh nhân trẻ Hải Phòng 1 (Serie A), Sacombank (Serie B), CEO TP.HCM (Serie C), CEO Sài Gòn (Serie D), Doanh nhân trẻ Ninh Bình (Serie E), CEO Bảo Lộc (Serie F) và Doanh nhân trẻ Phú Yên (Serie G).