Giải bóng đá hạng nhì: Chiến thắng đầu tay của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình

Trước khi bước vào giải hạng nhì, Đồng Tháp được đánh giá là có khả năng tranh chấp lên hạng vì giới chuyên môn cho rằng trong 7 đội bảng B thì trên lý thuyết, Đồng Tháp và Gia Định được xem là mạnh nhất. Bởi một đội vừa xuống hạng năm rồi, một đội lên hạng năm trước đó nhưng nhường suất cho Công an Nhân dân nên có bề dày trận mạc hơn một vài đội khác. Nếu có tranh chấp thì chỉ có Đồng Nai và Bình Thuận đủ sức cạnh tranh.

Tuy nhiên nếu Gia Định tuột dốc là 1 điều bất ngờ khi bị dội trận mưa gôn ngày ngày đầu trước trẻ TP.HCM thì Đồng Tháp bước vào giải dù có sự chuẩn bị tốt nhưng lực lượng lại không thật mạnh. Lẽ ra cần phải giữ lại những nhân tố chính để làm bộ khung cho lứa U.19 đá giải này với quyết tâm lên hạng thì chẳng hiểu vì sao ngành TDTT Đồng Tháp lại cho một loạt tài năng trẻ do chính mình đào tạo đi chơi cho đội khác.

Nhiều người sốc khi thấy thủ môn Nguyễn Nhật Trường, Dương Vũ Linh, Võ Minh Trọng, Trần Hữu Nghĩa được tăng cường cho Phú Thọ đá giải hạng Nhất mà mới đây họ còn khoác áo U.21 Đồng Tháp. Không lẽ họ không còn trong kế hoạch xây dựng lại hay vì Đồng Tháp muốn ‘đoạn tuyệt’ với số cầu thủ từng dính chuyện không hay trước đây? Dù cho nguyên nhân nào thì rõ ràng nếu muốn đủ thực lực tranh chấp lên hạng thì con người của đội bóng đất sen hồng phải tốt nhất, nhưng đằng này trong tay HLV Phan Thanh Bình không đủ bột thì thật khó để đòi hòi cựu tuyển thủ này phải gột nên hồ.

Chính Phan Thanh Bình cũng bị đặt dưới áp lực và giằng xé trước việc mục tiêu cố gắng lọt vào bán kết của bảng B nhưng lực nhìn qua nhìn lại còn quá trẻ với một loạt cầu thủ vừa chơi không thành công ở giải U.19, còn số lớn tuổi như Lê Nhựt Huy, Võ Thanh Hậu, Đinh Thanh Trung, Ngô Văn Chơn..trụ lại thì thiếu ổn định, lúc hay lúc dở chưa thể làm đầu tàu mạnh mẽ để kéo lớp trẻ như Võ Công Minh, Phùng Khắc Lê, Trần Long Hải, Đặng Văn Dương hay Nguyễn Nhân Nghĩa bật lên.

Các trận thua Đồng Nai 0-2 và Bình Thuận 0-1 đều chung 1 kịch bản là thua rất sớm ngay đầu trận, sau đó dù cầm bóng phối hợp và gây sức ép nhiều hơn nhưng lại lúng túng như gà mắc tóc vì đa phần đội hình trẻ còn quá non còn số trụ cột thì không thể giúp đội bật lên được. Ở trận thua Đồng Nai thậm chí hơn 30 phút cuối đá hơn người do đối thủ bị thẻ đỏ vậy mà cũng chẳng thể ghi nỗi một bàn thắng mà còn dính đòn hồi mã thương cuối trận.

Ngay Phan Thanh Bình cũng thừa nhận một phần tay nghề anh còn cần phải học hỏi, trau dồi nhiều nhưng đúng là bài bản, cách thức mà cựu tuyển thủ này đã hò hét truyền lửa suốt trận để đội hình tấn công phải triển khai đa dạng hơn, có nhiều phương án tiếp cận cầu môn hơn nhưng rốt lại vẫn không mang lại hiệu quả. Cơn mưa chiều nay, Phan Thanh Bình cũng đã đắm mình cùng các cầu thủ ở trận thủy chiến với Gia Định, có lúc cũng tưởng chừng chỉ có thể mang về 1 điểm nhưng nói như một thành viên BHL Đồng Tháp là may mắn trời không phụ lòng người.

Khi Phùng Khắc Lê ghi bàn mở tỉ số từ phút 14, HLV Phan Thanh Bình đã không ngăn được cảm xúc vì đó là lần đầu tiên sau 3 trận Đồng Tháp mới ghi bàn nhưng sai lầm mất tập trung của đội bóng xứ sen hồng đã để Nguyễn Hùng Long gỡ hòa cho Gia Định ở phút 75. Khi trận đấu càng về cuối, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của tướng Bình với nét mặt buồn không sao tả vì viễn cảnh như trận hòa Vĩnh Long tái hiện.

Nhưng trong lúc mọi thứ tưởng như sẽ an bài vì Gia Định củng cố phòng thủ cũng muốn có điểm để cải thiện trên bảng xếp hạng thì Ngô Tấn Tài xuất hiện như từ dưới đất chui lên đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 ở phút 90. Khỏi phải nói niềm vui của Phan Thanh Bình và đội Đồng Tháp như thế nào. Không chỉ 3 điểm đầu tiên đầy quý giá mà còn giải thoát rất nhiều áp lực tâm lý để đội bóng xứ sen hồng cải thiện hình ảnh tốt hơn trong các trận tới. Phan Thanh Bình khuôn mặt đã giãn ra, nụ cười đã trở lại. Anh ôm chầm lấy mọi người sung sướng như thể vừa trải qua một kiếp nạn.





Đường đi trước mắt của Đồng Tháp còn gian nan, 2 trận còn lại của lượt đi với trẻ TP.HCM và Tiền Giang cũng cam go không kém. Hiện ngoài Đồng Nai (tiếp tục thắng Tiền Giang 2-0 do Đoàn Cao Danh và Nguyễn Thanh Lâm ghi) đã bứt xa sau 4 trận thắng liên tiếp cầm chắc 1 trong 2 vé đầu bảng này thì các đội còn lại đang bám nhau suýt soát giữa Bình Thuận (6 điểm), Tiền Giang, Vĩnh Long (thắng trẻ TP.HCM 2-1 do Thạch Mai Quốc Đạt và Thạch Hoàng Nam ghi) và Đồng Tháp cùng 4 điểm. Nếu muốn nhắm mục tiêu lọt vào bán kết, nghĩa là chiếc vé thứ nhì thì mỗi trận còn lại, Phan Thanh Bình và các học trò của mình cần phải tập trung tốt, giải quyết hiệu quả khâu dứt điểm và đừng lơ là mất tập trung đầu trận thì hy vọng sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa đến với cựu tuyển thủ này và đội Đồng Tháp.

Nếu bảng B, Đồng Tháp đã bắt đầu cải thiện phần nào tình hình thì Hòa Bình của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng vẫn lại trầy trật ở bảng A. Chỉ mới 9 phút, Hòa Bình đã để Lâm Đồng chọc thủng lưới 2 lần do Võ Văn Công và Phạm Ngô Tấn Tài ghi. Phải rất vất vả Nguyễn Hùng Mạnh và Nguyễn Văn Tùng mới giành lại 1 điểm bằng trận hòa 2-2. Với 2 điểm, Hòa Bình vẫn đang đứng áp chót bảng xếp hạng chỉ trên PVF, đội lại tiếp tục thua Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 1-2.

Chân sút ghi bàn nhiều ở giải trẻ Nguyễn Quốc Việt chỉ vào sân ở hiệp 2 cũng chẳng thể làm được trò trống gì khi các đồng đội anh quá trẻ và quá non để Phạm Bá Quyền và Phan Văn Trường ghi trước 2 bàn cho Vĩnh Phúc. Bàn gỡ của Thái Bá Đạt, cầu thủ U.17 mới đi Đức tập huấn về cũng không thể sốc được PVF lên. Ở bảng này, trẻ Quảng Nam đã cho thấy tiềm lực vươn lên dẫn đầu khi thắng đậm trẻ Đà Nẵng 3-0 do Đinh Quý, Nguyễn Đình Bắc và Trịnh Đông Hải ghi.

Xếp hạng sau 4 lượt.