Giải bóng đá nhi đồng thể thức hấp dẫn tại TP.HCM: Có 4 nhà vô địch

Ban tổ chức "tiếp lửa" cho đội bóng

Ngày 22.10 tại TP.HCM, Trung tâm Bóng đá VJSS phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha Cup 2025. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho mùa giải được mong đợi nhất trong năm, quy tụ 32 đội bóng nhi đồng xuất sắc trên toàn thành phố. Không chỉ tổ chức các hoạt động tập trung, mùa giải năm nay mang đến điểm nhấn đầy ý nghĩa: chiến dịch hỗ trợ trực tiếp 32 đội bóng tham dự.

Từ ngày 23.10 đến 23.11, ban tổ chức sẽ thực hiện hành trình "mang giải đấu đến từng đội bóng", khi trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà. Tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ trao tận tay bộ áo thi đấu chính thức được thiết kế riêng cho giải, tặng bóng thi đấu tiêu chuẩn để các em làm quen và tập luyện, hỗ trợ trực tiếp về vật chất cho mỗi đội làm chi phí chuẩn bị, tổ chức các buổi huấn luyện chuyên môn.

Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha Cup 2025 quy tụ 32 đội tranh tài ẢNH: BTC

Hành động này khẳng định mạnh mẽ cam kết của HFF, VJSS và Yamaha trong mục tiêu phát triển bóng đá trẻ không chỉ là tổ chức giải đấu, mà còn là xây dựng nền tảng, truyền cảm hứng, tiếp lửa đam mê ngay từ những bước chân đầu tiên của các em.

Không có đội nào phải dừng bước sớm

Giải đấu có 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm, khi mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

Ban tổ chức giải giới thiệu chiếc cúp vô địch ẢNH: BTC

Trưởng ban tổ chức giải - ông Nguyễn Hoài Anh chia sẻ: "Đây chính là điểm cốt lõi và là niềm tự hào của giải đấu. Các giải nhi đồng truyền thống thường có một vấn đề: các đội yếu thường chỉ đá 1 - 2 trận vòng bảng, thua, bị loại và ra về. Điều này tạo ra tâm lý hụt hẫng và sợ thua cho các em. Thể thức 4 hạng của giải đấu lần này đã giải quyết vấn đề đó.

Sau vòng bảng, không một đội nào bị loại. 32 đội sẽ được phân vào 4 hạng đấu vừa sức. Một đội có thể không mạnh nhất, nhưng các em sẽ vào chung kết hạng C hoặc hạng D. Điều này có nghĩa là 100% các đội tham dự đều được thi đấu nhiều trận, và 100% các em đều có cơ hội được đá một trận "chung kết", chạm tay vào cúp. Chúng tôi không muốn tạo ra một giải đấu chỉ có 1 nhà vô địch và 31 người thất bại. Chúng tôi muốn tạo ra một ngày hội mà ở đó, tất cả các em đều là nhà vô địch trong hạng đấu của mình. Đó mới là ý nghĩa thật sự của bóng đá trẻ".

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30.11 tại CLB bóng đá Thủ Đức (TP.HCM).

Cơ cấu giải thưởng

Hạng đấu Vô địch Á quân Đồng hạng ba (2 đội) Champion A 10.000.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ/đội Champion B 6.000.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ/đội Champion C 5.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ/đội Champion D 4.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ/đội

Ngoài giải đấu tại TP.HCM, ban tổ chức cũng công bố kế hoạch tổ chức giải VJSS nhi đồng TP.Cần Thơ vào cuối tháng 12.2025, với sự tham gia của 24 đội bóng trên địa bàn TP.Cần Thơ. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết phát triển bóng đá cộng đồng sâu rộng và lan tỏa tinh thần thể thao học đường trên khắp cả nước.

