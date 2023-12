Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên tăng cả về số lượng lẫn chất lượng

Theo thông báo của Ban tổ chức (BTC), số lượng đội tham dự giải năm 2024 là 64 đội, tăng khoảng 1,5 lần so với số lượng đội dự giải năm 2023.



Ngoài ra, về chất lượng, giải sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Theo đó, quy định về đăng ký thi đấu cho phép các đội được đăng ký tối đa 7 quan chức (với các chức danh trưởng đoàn, HLV trưởng, trợ lý HLV, cán bộ chuyên môn, cán bộ truyền thông, bác sĩ, săn sóc viên).

Giải bóng đá hấp dẫn và được tổ chức chu đáo Nhật Thịnh

Trong đó, có 3 chức danh bắt buộc phải đăng ký gồm trưởng đoàn, HLV trưởng và bác sĩ hoặc săn sóc viên. Đây là những yêu cầu tiệm cận với tiêu chuẩn của AFC dành cho các CLB hay đội tuyển quốc gia ở sân chơi quốc tế.

Điều này cho thấy giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đang ngày một được tiêu chuẩn hóa, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, để các đội bóng trong nước có thể tham dự các giải đấu quốc tế ở cùng đẳng cấp, ngay khi cơ hội đến.

Hiện tại, tiếp tục có không ít cựu danh thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam tỏ ra quan tâm đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần II - 2024. Như Huỳnh Quốc Cường, Phan Thanh Bình, Nguyễn Minh Phương, Đỗ Khải, Nguyễn Việt Thắng và Trần Minh Chiến. Họ đều là những người từng khoác áo đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau.

Hành trình vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên lần I -2023 của ĐH Huế

Trong đó, Nguyễn Minh Phương từng thi đại học ở TP.HCM, anh rất tâm huyết với phong trào bóng đá sinh viên, trước khi chuyển sang tập luyện ở CLB Cảng Sài Gòn, rồi khoác áo CLB bóng đá Long An, trước khi trở thành ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam những năm 2000.

Nguyễn Minh Phương có người em trai từng là sinh viên ĐH HUTECH, cũng đá bóng rất hay và là cầu thủ của đội ĐH HUTECH tham gia các giải bóng đá sinh viên ở TP.HCM trong quá khứ.

Các cầu thủ sinh viên tìm được niềm vui chơi bóng của mình Nhật Thịnh

Thời còn trẻ, các ngôi sao của bóng đá Việt Nam kể trên không có được những sân chơi phong trào quy mô và được tổ chức tốt nhất thế này.

Nếu có thể quay ngược thời gian vài chục năm, có thể con đường vừa học văn hóa vừa theo đuổi sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của các danh thủ như Nguyễn Minh Phương, Phan Thanh Bình sẽ trọn vẹn hơn (Phan Thanh Bình trưởng thành từ phong trào bóng đá học đường, được phát hiện thông qua Hội khỏe Phù Đổng).

Các cầu thủ sinh viên ngày nay có may mắn hơn so với các đàn anh, đàn chú. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam hàng năm là nơi thể hiện rõ nhất sự may mắn đó dành cho thế hệ trẻ ngày nay.

Cầu thủ sinh viên bây giờ vừa được theo đuổi việc học văn hóa, vừa có thể thỏa niềm đam mê chơi bóng, thông qua giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Đồng thời, cũng thông qua giải, họ còn có cơ hội được chính các đàn anh tuyển chọn cho các đội bóng chuyên nghiệp, nếu họ thể hiện tốt trên sân cỏ, cho thấy tiềm năng tốt.