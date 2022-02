Giải bóng đá U.19 quốc gia 2022: Trực tiếp 3 trận đấu của HAGL, Viettel và PVF

Trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp Công an Nhân dân diễn ra lúc 15 giờ 30 sẽ là 1 trận đấu thú vị. HAGL tuy được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng phố núi chưa bao giờ quên chính Công an Nhân dân luôn là kẻ ngáng đường mình trong những giải đấu cấp độ trẻ. Như năm 2019 vòng chung kết tại PVF, chính Công an Nhân dân hớt tay trên chiếc vé vào bán kết của HAGL 2 khi đó cũng do HLV Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Còn năm 2020 cũng chính Công an Nhân dân loại HAGL khi đó là chủ nhà ngay từ vòng loại để giành quyền góp mặt ở vòng chung kết.

Nhắc lại như thế để thấy sẽ không dễ dàng cho Hoàng Anh Gia Lai khi đối mặt với Công an Nhân dân. Cho dù mới đây đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất từng được bầu Đức tăng cường cho rất nhiều cầu thủ từ phố núi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, HLV Phạm Quang Thành tuyên bố với 17 cầu thủ đủ khả năng ra sân chiều nay (Công an Nhân dân có gần 10 cầu thủ bị covid, nhưng vẫn đủ quân đá) thì vẫn chơi sòng phẳng với đội bóng phố núi.

Dù vậy HLV Chu Ngọc Cảnh và trợ lý Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn tự tin sẽ cùng HAGL tìm 3 điểm đầu tiên bằng một lối chơi chặt chẽ kết hợp với các pha phản công sắc nét. Trưởng đoàn HAGL Trần Văn Quỳnh cũng khẳng định, HAGL quyết thắng trận đầu để làm cơ sở cho sự bứt phá ở các trận sau.

2 trận lúc 15 giờ sẽ được trực tiếp là PVF gặp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Viettel gặp Bình Định đều ở bảng A. Cả PVF và Viettel đang được quan tâm vì là 2 thế lực ở bảng đấu này, nhưng tân binh Vĩnh Phúc và ngựa ô Bình Định cũng đang sẵn sàng nghênh chiến để gây bất ngờ.





Link trực tiếp trận HAGL:

https://youtu.be/q4R8imaVf54

Link trận Viettel- Binh Định

https://youtu.be/xwj3SXwxsXI