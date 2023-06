Giải bóng rổ VBA 2023: Nha Trang Dolphins đánh bại Thang Long Warriors

19 giờ 30 hôm nay (20.6) tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra trận đấu thứ 11 của VBA 2023 giữa CLB Cantho Catfish gặp CLB Danang Dragons. Trận đấu này được trực tiếp trên ON Sports News, ON Sports Action và app ON Plus, VTVcab, FPT Play.