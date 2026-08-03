Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giải chạy cộng đồng gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật

M.P
M.P
Bệnh viện FV chính thức công bố FV RUN 2026, giải chạy cộng đồng mang thông điệp "Chạy bằng trái tim - Chạy vì hy vọng" diễn ra trong hai ngày 31.10 - 1.11 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

Chương trình do Bệnh viện FV phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ tổ chức, với 100% doanh thu từ bán vé được dùng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy cộng đồng gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật - Ảnh 1.

100% doanh thu từ bán vé của FV RUN 2026 sẽ được trao tặng cho Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ

ẢNH: FV cung cấp

4 cự ly chạy cùng nhiều hoạt động miễn phí

Mùa giải đầu tiên gồm 4 cự ly: Family Run (tiếp sức 3 x 1 km), 5 km, 10 km và Half Marathon (21 km), phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, cự ly Family Run được thiết kế dành cho các gia đình với đội hình 3 thành viên, gồm ít nhất một trẻ em từ 6 - 14 tuổi, khuyến khích cha mẹ và con cùng vận động.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho cả gia đình như tư vấn sức khỏe miễn phí, kiểm tra các chỉ số cơ thể, khu vui chơi trẻ em…

100% doanh thu trao tặng cho quỹ từ thiện trẻ em

Một điểm khác biệt của FV RUN là trên toàn bộ đường chạy sẽ có các trạm y tế do đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện FV trực tiếp phụ trách, phối hợp cùng các trạm nước, dinh dưỡng và lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ trong suốt quá trình thi đấu.

Đặc biệt, 100% doanh thu từ bán vé của FV RUN sẽ được trao tặng cho Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ. Được thành lập từ năm 2006, Quỹ đã hỗ trợ hơn 954 trẻ em kém may mắn trên cả nước được thăm khám và phẫu thuật, giúp các em có cơ hội khỏe mạnh hơn và trở lại cuộc sống bình thường.

Tin liên quan

Quỹ Nâng bước tuổi thơ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em khuyết tật

Quỹ Nâng bước tuổi thơ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em khuyết tật

Sau hơn 1 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ Nâng bước tuổi thơ (do Báo Thanh Niên, viện sĩ Dương Quang Trung và Bệnh viện FV, TP.HCM đồng sáng lập giữa năm 2006) đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng giúp cho 18 trẻ khuyết tật (khuyết tật bẩm sinh và di chứng do tai nạn) có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, chữa trị miễn phí.

Khám phá thêm chủ đề

giải chạy cộng đồng hỗ trợ trẻ em nghèo FV RUN 2026 Nâng Bước Tuổi Thơ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận