Giải chạy cộng đồng gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật

Chương trình do Bệnh viện FV phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ tổ chức, với 100% doanh thu từ bán vé được dùng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

100% doanh thu từ bán vé của FV RUN 2026 sẽ được trao tặng cho Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ ẢNH: FV cung cấp

4 cự ly chạy cùng nhiều hoạt động miễn phí

Mùa giải đầu tiên gồm 4 cự ly: Family Run (tiếp sức 3 x 1 km), 5 km, 10 km và Half Marathon (21 km), phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, cự ly Family Run được thiết kế dành cho các gia đình với đội hình 3 thành viên, gồm ít nhất một trẻ em từ 6 - 14 tuổi, khuyến khích cha mẹ và con cùng vận động.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho cả gia đình như tư vấn sức khỏe miễn phí, kiểm tra các chỉ số cơ thể, khu vui chơi trẻ em…

100% doanh thu trao tặng cho quỹ từ thiện trẻ em

Một điểm khác biệt của FV RUN là trên toàn bộ đường chạy sẽ có các trạm y tế do đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện FV trực tiếp phụ trách, phối hợp cùng các trạm nước, dinh dưỡng và lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ trong suốt quá trình thi đấu.

Đặc biệt, 100% doanh thu từ bán vé của FV RUN sẽ được trao tặng cho Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ. Được thành lập từ năm 2006, Quỹ đã hỗ trợ hơn 954 trẻ em kém may mắn trên cả nước được thăm khám và phẫu thuật, giúp các em có cơ hội khỏe mạnh hơn và trở lại cuộc sống bình thường.