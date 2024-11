Giải chạy thiện nguyện tháng 11 ở Bình Dương: Fun to A-Land 2024

Bình Dương sau 25 năm thành lập đã vươn lên là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước và đang có những bước đi vững chắc, thông minh hướng về tương lai. Đóng vai trò hạt nhân của tỉnh Bình Dương, thành phố mới Bình Dương sau hơn 10 năm triển khai xây dựng đã "thay da đổi thịt" một cách vô cùng ngoạn mục.

Sự kiện mới cho những trải nghiệm đáng nhớ

Tháng 11 này, thành phố mới Bình Dương tiếp tục đón chờ một hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa - giải chạy "Run to A-Land 2024" - hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và tràn ngập cảm xúc.

Vượt xa hơn cả một giải chạy đơn thuần, "Run to A-Land 2024" là nơi kết nối những trái tim hướng đến cộng đồng - bởi doanh thu bán vé sẽ được sử dụng để giúp đỡ người dân vùng lũ. Được tổ chức bởi Gamuda Land phối hợp với Christina Noble Children's Foundation (CNCF), đây là hành trình mang hy vọng, giúp người dân tái thiết cuộc sống và chắp cánh cho một tương lai sáng ngời của các em nhỏ.

Đường chạy sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi mỗi vận động viên được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp để nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, sự kiện còn được xem là hoạt động giải trí hấp dẫn để mọi người thỏa sức vui chơi và tận hưởng không khí cuối năm, trước thềm năm mới. Dù bạn là người yêu thích thể thao, hay đơn giản chỉ muốn tận hưởng một ngày thư giãn cùng người thân, "Run to A-land 2024" chắc chắn sẽ mang đến cảm giác hứng thú khiến ai cũng có thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình.

"Run to A-land 2024" sẽ mang dấu ấn riêng với hai cự ly thử thách, 10km và 3km, trong không gian tươi xanh và bầu không khí trong lành của Artisan Park

"Điểm đến" giải trí sôi động

Việc Gamuda Land và Artisan Park "chọn mặt gửi vàng" triển khai tổ chức giải chạy tại "xứ sở hoa dầu" cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của dân tình cho sự kiện như một minh chứng về sức hút mạnh mẽ của khu vực. Nói không ngoa khi thành phố mới Bình Dương giờ đây thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và giao thương của tỉnh Bình Dương. Song song, thành phố mới Bình Dương cũng đang là "thỏi nam châm", thu hút các hoạt động liên quan đến giải trí.

Từ những hoạt động vui chơi quy mô lớn đến các sự kiện vì môi trường, xã hội và thể thao; thành phố mới Bình Dương đã tạo dựng được không gian truyền cảm hứng, đáp ứng về cả nhu cầu sinh hoạt lẫn tinh thần của cộng đồng dân cư

Đơn cử, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2024), Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9.1945 - 2.9.2024, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2024. Giải đua có sự tham gia thi đấu của 8 đội trên địa bàn thành phố và các huyện, thị, thành phố lân cận. Các đội thi đấu hai cự ly đua gồm cự ly 500m và cự ly 1.000m đường trường.

Ở một diễn biến khác, sáng ngày 1.9.2024, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức giải chạy "Cung đường những hàng dầu" mở rộng năm 2024. Giải chạy có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên trong và ngoài thành phố, tham gia tranh tài ở các cự ly 10km, 5km và 3km, tính theo hình thức thi đấu nam và nữ. Đường chạy là những cung đường hàng dầu đẹp trong khu vực.

Những hoạt động tiêu biểu trên đã giúp thành phố mới Bình Dương là "điểm hẹn" ý nghĩa cho sự quan tâm, đồng hành cùng thực hiện những hoạt động thiết thực.

Bình Dương nói chung và khu vực thành phố mới nói riêng ngày càng rạng ngời hơn dưới những nỗ lực thay đổi tích cực từ các cơ quan ban ngành, các tổ chức cũng như doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ghé tới Bình Dương để tìm kiếm và chìm đắm trong sức trẻ, sự năng động và tiềm năng phát triển thì "Run to A-land 2024" sẽ là điểm đến lý tưởng để bắt đầu. Tham gia "Run to A-land 2024" là bước chân tiến gần hơn đến hành trình rèn luyện sức khỏe và góp sức giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để nhận được cơ hội phát triển. Tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, mỗi bước chạy của bạn là sự đồng vọng nhân đôi ý nghĩa nhân văn cho cộng đồng. Hãy góp mặt cùng "Run to A-land 2024" tại Artisan Park vào ngày 17.11.2024 - hành trình kiến tạo nên giá trị tích cực và kết nối vì tương lai tốt đẹp.

Thông tin chi tiết về chương trình liên tục được cập nhật tại trang web https:..actiup.net.event.run-to-a-land-2024-marathon?lang=vi hoặc trên fanpage chính thức của Artisan Park.