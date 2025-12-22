Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang tạo điểm nhấn cho thể thao Đà Nẵng

Nhã Kỳ
Nhã Kỳ
22/12/2025 18:37 GMT+7

Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang lần 7 quy tụ 30 kỳ thủ hàng đầu thế giới, tổ chức ở khu phức hợp đẳng cấp 5 sao FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square.

Giải khai mạc ngày 22.12 do Công ty CP Bất động sản FUTA Land (FUTA Group) tổ chức, diễn ra tại khu phức hợp đẳng cấp do FUTA Land phát triển, nhờ vậy giải vận hành đồng bộ, nâng chất lượng lên cao nhất đồng thời để các kỳ thủ, trọng tài, khán giả trải nghiệm không gian 5 sao mặt tiền một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

- Ảnh 1.

FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, đường Võ Nguyên Giáp, TP.Đà Nẵng

Bên cạnh 30 danh kỳ hàng đầu thế giới, giải được đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ các cơ quan quản lý, tổ chức uy tín trong và ngoài nước (Liên đoàn Cờ tướng châu Á và thế giới, Cục TDTT Việt Nam, Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng và TP.HCM), đặc biệt góp mặt các đại biểu Lâm Quan Hào (Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á), Phó tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng thế giới Lý Miễu, Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Cờ tướng thế giới Ông Văn Long…

Giải cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang tạo điểm nhấn cho thể thao Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cúp Phương Trang lần 7 năm 2025 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng chuyên môn, tính minh bạch và chuẩn mực tổ chức làm trọng tâm.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết FUTA Land, FUTA Group với kinh nghiệm sáng lập, đồng hành tài trợ và tổ chức 7 giải Cờ tướng Cúp Phương Trang đã khẳng định vị thế giải chuyên nghiệp, chuyên môn uy tín, quy mô và chất lượng tổ chức ngày càng cao, thu hút nhiều danh thủ quốc tế.

Không gian đăng cai chuẩn 5 sao, nâng tầm giải đấu

Đáp lại thịnh tình của các nhà tài trợ uy tín, không gian tổ chức và công tác điều hành giải đấu đặt ra yêu cầu cao nhất. Việc chọn FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square đăng cai đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hạ tầng, hội trường và điều kiện tổ chức giải đấu thể thao trí tuệ tầm khu vực.

Giải cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang tạo điểm nhấn cho thể thao Đà Nẵng - Ảnh 2.

FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square với 2 tòa tháp 24 và 31 tầng kiến trúc hiện đại, sở hữu mặt tiền biển Đà Nẵng và cung đường du lịch tỉ đô Võ Nguyên Giáp, mang lại sự sang trọng, đẳng cấp

Trình độ tổ chức bài bản đã nâng tầm sự kiện thể thao trí tuệ thế giới, để tạo ấn tượng chất lượng, giàu chuyên môn cho bạn bè quốc tế.

Ông Trương Đình Trung, Thành viên HĐQT FUTA Group, Chủ tịch HĐQT FUTA Land nói: "Nhiều năm qua, FUTA Group luôn kiên định đồng hành cùng văn hóa, thể thao và giáo dục, đặc biệt là những hoạt động mang giá trị bền vững cho cộng đồng. Trong đó Cúp Phương Trang lần 7 tại FUTA Residence nỗ lực gắn kết giải đấu trí tuệ đỉnh cao với không gian tổ chức được đầu tư bài bản, hướng đến những trải nghiệm lý tưởng cho kỳ thủ, khán giả".

Giải cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang tạo điểm nhấn cho thể thao Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các ông: Trương Đình Trung, Lâm Quan Hào, Nguyễn Trọng Thao (áo vest ở giữa, từ phải qua) trao kỷ niệm chương cho 30 kỳ thủ

Ông Nguyễn Trọng Thao nhấn mạnh: "Cúp Phương Trang lần 7 tổ chức tại Đà Nẵng góp phần nâng cao vị thế của giải đấu, tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động thể thao trí tuệ, gắn với định hướng phát triển văn hóa, du lịch Đà Nẵng".

