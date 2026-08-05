Giải Cờ vua Sở hữu trí tuệ: Khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng chuyên môn





Giải do Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng, VPĐD miền Trung Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo, Công ty ZALOHA tổ chức.

Ông Lê Duy Lương, Trưởng VPĐD miền Trung Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo, cho biết giải qua 8 lần tổ chức không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp với đông đảo VĐV chuyên nghiệp và phong trào; khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng chuyên môn; mà còn truyền tải thông điệp một thành phố biển phát triển mạnh thể thao trí tuệ, công tác tổ chức chuyên nghiệp và thân thiện, hiếu khách với cộng đồng cờ vua cả nước.

Ông Bảo Quang, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng, Trưởng bộ môn Cờ Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng, cho biết các ván đấu chất lượng nâng cao năng lực cọ xát cho các VĐV trẻ cũng như trình độ kỳ thủ chuyên nghiệp, tuyển chọn cho các giải quốc gia và quốc tế; xây dựng đội ngũ kế cận; thúc đẩy phong trào cờ vua học đường, cờ vua chuyên nghiệp và bán chuyên của TP.Đà Nẵng cũng như toàn quốc.