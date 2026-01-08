Giải 'cơn khát' cho thầy trò vùng biên

Trở lại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Tả Gia Khâu (xã Pha Long, Lào Cai) những ngày cuối năm 2025, cảm nhận đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi là sự thay đổi kỳ diệu bắt nguồn từ một công trình thấm đẫm nghĩa tình. Với dung tích khoảng 115 m³, bể nước ngầm do bạn đọc Báo Thanh Niên tài trợ hơn 200 triệu đồng, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu chung tay xây dựng đã thực sự trở thành “mạch sống” cho hàng trăm học sinh nội trú vượt qua cao điểm mùa khô, chấm dứt cảnh những những em học sinh phải xách từng can nước 5 lít vượt dốc cao mỗi ngày sau giờ tan học.

Khu vực xây dựng bể nước ngầm ẢNH: HUY HẬU

"Bây giờ học sinh cũng quên chiếc can của mình để ở đâu rồi", ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu chia sẻ.

Ông Tuấn cho biết, Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu nằm trên địa hình cao, gần đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khí hậu nơi đây quanh năm khắc nghiệt nên giáo viên và học sinh phải sử dụng 100% nước mưa làm nước sinh hoạt.

Cơ cực nhất là mùa khô, quãng thời gian kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 3 năm sau, trời không có lấy một giọt mưa, chủ yếu trông chờ vào nguồn nước tích trữ từ mùa mưa, nhưng phải dùng rất dè sẻn. Chính vì vậy, vào thời gian này việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt luôn là một bài toán hóc búa đối với lãnh đạo nhà trường và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đứng chân trên địa bàn.

Để có nước sinh hoạt, sau mỗi giờ học, giáo viên trong trường và các em học sinh lớp 4, lớp 5 phải xách từng can nhựa 5 lít, đi bộ leo dốc quãng đường khoảng 500 - 600 m đến bể nước ngầm của địa phương để xách nước đổ về bể ngầm của trường rồi bơm lên sử dụng.

Ông Tuấn vẫn nhớ như in lễ khởi công bể nước ngầm kết hợp với công trình nhà tắm, nhà vệ sinh vào cuối năm 2018. "Lúc đó, nhà trường thiếu nước rất khổ. Ai cũng mong công trình sẽ sớm hoàn thiện để giải cơn khát cho nhà trường. Sang đầu năm 2019, công trình được đưa vào sử dụng, chứng kiến trận mưa đầu tiên, bể nước ngầm đầy, chúng tôi rất vui mừng", ông Tuấn nói.

Nhà vệ sinh khép kín giúp học sinh giữ gìn sức khỏe trong mùa đông giá rét ẢNH: HUY HẬU

Đến nay, trải qua 6 mùa đông, bể nước ngầm vẫn giữ vai trò rất quan trọng và được nhà trường bảo vệ rất cẩn thận. Bên cạnh bể nước ngầm, nhà tắm khép kín cũng giúp các em học sinh có chỗ kín gió để vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe trong mùa đông giá rét.

Dù công trình bể nước ngầm đã giúp ích rất lớn đối với thầy và trò của Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu trong suốt 6 năm qua nhưng cuộc chiến với thiên tai khắc nghiệt vẫn còn đó. Năm ngoái, nhà trường phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động xe chuyên dụng chở 8 chuyến nước (mỗi chuyến 9 khối) về cho trường để vượt qua mùa khô.

Chính vì vậy, người thầy cho rằng, nhà trường đang đề xuất xây dựng thêm một bể ngầm khoảng 500 m3 . Theo dự toán, công trình này cần nguồn kinh phí rất lớn, khoảng hơn 1 tỉ đồng do chi phí xây dựng ở vùng cao đặc thù lên đến 2,5 triệu đồng/1m2 nước.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu ẢNH: HUY HẬU

Theo ông Tuấn, nếu có được chiếc bể “khổng lồ” ấy, nỗi lo thiếu nước sinh hoạt, tắm giặt của các em học sinh trong suốt mùa khô sẽ thực sự được giải quyết triệt để. Các em sẽ có thêm điều kiện để tập trung học tập, thay vì phải lo lắng về từng gáo nước mỗi ngày.