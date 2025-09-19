Giải 'cơn khát' năng lượng của trí tuệ nhân tạo

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đang định hình lại mọi ngành công nghiệp. Theo các báo cáo từ nhiều hãng nghiên cứu thị trường, AI có thể đóng góp thêm tới 1.000 tỉ USD vào GDP của khu vực ASEAN vào năm 2030. Riêng tại Việt Nam, quy mô thị trường AI dự kiến đạt 1,52 tỉ USD vào cùng kỳ và có thể đóng góp tới 130 tỉ USD cho nền kinh tế đến năm 2040.

Tuy nhiên, "cơn bão" AI này lại đi kèm với một "cơn khát" năng lượng khổng lồ. Chia sẻ tại hội nghị "Đổi mới sáng tạo - Innovation Day Hà Nội 2025" do tập đoàn Schneider Electric tổ chức chiều 17.9, ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh AI vừa là chất xúc tác cho số hóa, vừa đòi hỏi sự thay đổi căn bản về hạ tầng.

Ông Đồng Mai Lâm cho rằng để bắt kịp làn sóng AI cần "một cuộc cách mạng" trong xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, thiết kế xây dựng tòa nhà thông minh, lưới điện thông minh Ảnh: CTV

"Chuyển đổi số và AI không còn là xu hướng, mà là nhu cầu bắt buộc. Chỉ khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, năng lượng xanh và nguồn nhân lực, Việt Nam mới có thể vận hành hạ tầng số hiệu quả và vươn lên thành trung tâm dữ liệu của khu vực", ông Đồng Mai Lâm nói.

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), tải công việc AI có thể chiếm tới 20% tổng điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu vào năm 2028, tăng đáng kể so với mức 8% vào năm 2023, đặt ra bài toán cấp thiết về hiệu quả và tính bền vững. Cùng lúc đó, mô hình xử lý dữ liệu đang chuyển dịch từ tập trung sang phân tán, với khoảng 50% tác vụ AI dự kiến sẽ được xử lý theo mô hình hybrid, nghĩa là kết hợp giữa trung tâm dữ liệu và xử lý tại biên.

Tất cả dẫn đến nhu cầu phải tái thiết hạ tầng công nghệ để sẵn sàng cho AI - từ trung tâm dữ liệu đến cách vận hành tòa nhà, lưới điện. Để giải quyết thách thức, các chuyên gia tại sự kiện đã vạch ra chiến lược hạ tầng toàn diện, tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi.

Đầu tiên là việc tái thiết các trung tâm dữ liệu. Cụm máy chủ AI hoạt động với mật độ công suất rất cao, tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ mà hệ thống làm mát bằng không khí truyền thống không thể đáp ứng. Do đó, công nghệ làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip đang trở thành một giải pháp tất yếu. Song song, các hệ thống lưu điện (UPS) thế hệ mới cần có mật độ công suất cao hơn và thiết kế nhỏ gọn để vừa đảm bảo nguồn điện ổn định, vừa tối ưu hóa không gian.

Thứ hai là phát triển các tòa nhà thông minh. Trung tâm dữ liệu và văn phòng vận hành AI cũng cần được tối ưu hóa để giảm phát thải carbon. Việc ứng dụng các nền tảng quản lý kỹ thuật số, kết hợp internet vạn vật (IoT) và AI để giám sát, phân tích, điều khiển các hệ thống năng lượng, chiếu sáng, điều hòa không khí theo thời gian thực có thể giúp giảm tới 45% lượng khí thải carbon của một tòa nhà.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng, là hiện đại hóa lưới điện. Một lưới điện thông minh, linh hoạt là nền tảng để cung cấp nguồn năng lượng sạch và ổn định cho toàn bộ hạ tầng số. Công nghệ số hóa và AI cho phép đơn vị vận hành lưới điện có thể giám sát, điều chỉnh việc phân phối một cách linh hoạt, đồng thời tích hợp và quản lý hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo phân tán như điện mặt trời hay điện gió.