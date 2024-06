Giải cứu 1 người trong đám cháy nhà dân lúc rạng sáng

Theo đó, khoảng 2 giờ 45 ngày 20.6, ngôi nhà 5 tầng trên phố Hà Trì (P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và người dân đã nhanh chóng hô hoán cho chủ nhà biết để nhiều người trong nhà chạy thoát ra ngoài.



Hiện trường vụ hỏa hoạn KHẮC HIẾU

Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Q.Hà Đông), 2 xe chữa cháy khu vực 4 và 2 xe chữa cháy thuộc Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.



Sau khi triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Khoảng hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà. Vụ việc không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.