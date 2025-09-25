Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Giải cứu 23 thợ mỏ Colombia mắc kẹt trong mỏ vàng sập suốt 48 giờ

Thụy Miên
Thụy Miên
25/09/2025 09:54 GMT+7

Hôm 24.9, toàn bộ 23 thợ mỏ vàng bị mắc kẹt suốt 48 giờ trong một hầm mỏ bị sập tại Colombia đã được cứu ra ngoài trong tiếng hoan hô đầy vui mừng của người thân và đồng nghiệp túc trực trên mặt đất.

Giải cứu 23 thợ mỏ Colombia sau 48 giờ mắc kẹt trong hầm mỏ - Ảnh 1.

Một thợ mỏ thoát nạn hôm 24.9

ảnh: afp

AFP hôm 25.9 dẫn lại những hình ảnh do cơ quan khai thác mỏ quốc gia chia sẻ cho thấy các thợ mỏ Colombia lần lượt được đưa ra ngoài. Họ được lực lượng cứu hộ dìu ra khỏi mỏ La Reliquia, cách thành phố Medellín khoảng 4 giờ đi xe.

"Nào cố lên, anh có thể làm được mà", những người chờ đợi trên mặt đất reo hò khi các thợ mỏ được kéo lên từng người một bằng dây thừng. Khi lên đến nơi, các thợ mỏ ôm chầm lấy người thân và thở phào nhẹ nhõm.

Đội ngũ thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ vàng kể từ rạng sáng 22.9 ở độ sâu khoảng 80 m dưới lòng đất. Trong suốt thời gian này, họ được cung cấp thực phẩm, nước uống và dưỡng khí qua các đường ống ngầm trong lòng đất.

May mắn hệ thống thông gió của mỏ vàng tiếp tục vận hành bình thường trong thời gian này.

Cuộc giải cứu đã thành công trót lọt sau 24 giờ không ngừng nghỉ, theo Cơ quan Khai khoáng Quốc gia Colombia (ANM) thông báo trên tài khoản X hôm 25.9.

Suốt thời gian chiến dịch giải cứu được triển khai, bạn bè và người thân các thợ mỏ chờ đợi trong cảnh bất an.

Giới chức ANM cho hay các thợ mỏ liên tục được trấn an trong suốt chiến dịch, và vẫn có thể trao đổi, trò chuyện với gia đình và những người cứu hộ thông qua điện thoại.

Khu mỏ vàng được một tổ chức địa phương hợp tác hoạt động với Tập đoàn khai khoáng Aris của Canada.

Những vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở Colombia và mỗi năm hàng chục mạng người bị tổn thất bên trong những mỏ hoạt động trái phép.

Số liệu thợ mỏ tử vong vào năm ngoái là 124 người, theo ANM.

11 thợ mỏ Trung Quốc được cứu sống sau 14 ngày mắc kẹt dưới lòng đất

11 thợ mỏ Trung Quốc được cứu sống sau 14 ngày mắc kẹt dưới lòng đất

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc ngày 24.1 đã giải cứu được 11 thợ mỏ, 14 ngày sau khi họ bị mắc kẹt dưới lòng đất do vụ nổ làm sập mỏ vàng.

Khám phá thêm chủ đề

