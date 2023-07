Giải cứu bé 4 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 45 m gần 8 tiếng đồng hồ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 23.7 (theo giờ địa phương) khi cậu bé Shivam Kumar đang đi cùng mẹ là Renu Devi, đến một trang trại nơi bà làm việc ở làng Kul Fatehpur trong quận Nalanda thuộc bang Bihar ở miền đông Ấn Độ, theo báo The Print dẫn lời ông Suneet Kumar Singh, chỉ huy tiểu đoàn 9 thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) của Ấn Độ.

Ông Singh cho biết thêm cánh đồng trong khu vực có một giếng khoan được giấu dưới lá cọ và Shivam đã rơi xuống đó. Ông còn nói rằng mẹ của cậu bé đã lập tức chạy về nhà và thông báo cho chồng của mình, người đã báo vụ việc cho chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương lập tức đề nghị NDRF tiến hành chiến dịch cứu Shivam.

May mắn là thay vì rơi xuống tới đáy có độ sâu hơn 45 m và đường kính 0,45 m, cậu bé bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 15 m, bị ngập đến thắt lưng, do nước mưa tích tụ ở đó, theo ông Singh.

Các nhân viên NDRF cùng với đứa trẻ được giải cứu tại làng Kul Fatehpur ngày 23.7

Chụp màn hình The Times of India

Chiến dịch giải cứu, với sự tham gia của một đội gồm 25 thành viên, bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Oxy được cung cấp cho Shivam bằng một đường ống và nhân viên cũng đưa một camera quan sát xuống giếng để theo dõi đứa trẻ.

NDRF cũng yêu cầu chính quyền quận bắt đầu đào một cái hố song song như một phương sách cuối cùng.

Sau khi nỗ lực giúp cậu bé ra ngoài bằng dây không thành công, lực lượng cứu hộ đã thả một thiết bị xuống hố để siết chặt chân Shivam và giúp kéo cậu bé ra ngoài.

Cậu bé Shivam tỉnh táo khi được giải cứu và đã được đưa đến Viện Khoa học Y tế Bhagwan Mahavir ở Nalanda. Cậu bé trong tình trạng ổn định, theo The Print.

Trong khi đó, báo The Times of India dẫn lời các bác sĩ cho hay do Shivam bị mắc kẹt dưới giếng gần 8 tiếng đồng hồ nên cần được theo dõi sức khỏe ngay lập tức.

Cũng theo The Times of India, những nỗ lực hiệu quả và kịp thời của các đội liên quan đã dẫn đến việc giải cứu cậu bé Shivam an toàn, nhưng vụ việc cũng cho thấy nguy cơ của việc không che đậy kỹ các giếng ngoài trời.