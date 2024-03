Giải cứu tài xế gãy chân, mắc kẹt trong cabin sau va chạm với xe đầu kéo

Ngày 9.3, thông tin từ Đội CSGT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin. Nạn nhân đã được giải cứu và điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 55 cùng ngày, trên tỉnh lộ 389 (thuộc địa phận P.Hiệp An, TX.Kinh Môn), tài xế Đoàn Văn H. (27 tuổi, trú tại P.Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 34C-251.xx lưu thông theo hướng dốc Ngựa đi cầu An Thái.

Khi đến Km 26+500 tỉnh lộ 389, xe tải do anh H. điều khiển đã va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-067.xx, kéo theo rơ moóc, do tài xế Phạm Văn Đ. (30 tuổi, trú tại xã Hải An, H.Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, lưu thông theo đường cua từ QL17B vào tỉnh lộ 389.

Sau khi va chạm với ô tô đầu kéo, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, đã được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện điều trị C.T.V

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin. Nạn nhân được người dân địa phương hỗ trợ giải cứu ra ngoài, tiến hành sơ cứu trước khi chuyển tới bệnh viện trong tình trạng gãy chân phải.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an TX.Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông và phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.