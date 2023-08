Giải đáp thắc mắc về tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Ngày 16.8, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.



Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong 8 tháng của năm 2023, Công an TP.HCM đã tiếp nhận giải quyết hơn 4,356 triệu hồ sơ trên các lĩnh vực về thủ tục hành chính. Hiện Công an TP tiếp tục triển khai quy định liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính cho lãnh đạo Công an TP.HCM. Trong đó, có nhiều thắc mắc về tra cứu thông tin các thành viên trong hộ gia đình, có cần đến công an không. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được tích hợp thêm nhiều giấy tờ cá nhân như: CCCD gắn chip, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thì người dân có thể xuất trình tài khoản định danh điện tử thay thế cho những giấy tờ này trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hay không?

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cảm ơn người dân và doanh nghiệp đã đồng hành cùng Công an TP.HCM trong thời gian qua

NGÂN NGA

Trả lời về vấn đề trên, đại diện Công an TP.HCM cho biết, người dân có thể tra cứu thông tin của bản thân và hộ gia đình bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, chọn mục "Ví giấy tờ", chọn "Thông tin cư trú". Nếu thông tin người dân có sai sót thì liên hệ công an nơi thường trú/ tạm trú để được điều chỉnh.

Cũng theo Công an TP.HCM, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp thêm nhiều giấy tờ cá nhân. Cụ thể, CCCD gắn chip: việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam, có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD. Do vậy, tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thế thẻ CCCD gắn chip, có thể phục vụ cơ quan chức năng, người dân sử dụng khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính mà không cần xuất trình CCCD vật lý.

Thông tin hiển thị của thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế Việt Nam. Việc này sẽ phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm mà không cần trình thẻ truyền thống.

Các thông tin hiển thị các hạng giấy phép lái xe, đăng ký xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải. Do đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ.

Phát biểu kết thúc hội nghị, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp với thủ tục hành chính.

"Có tổng cộng 32 ý kiến, tôi nghĩ đây là dịp chúng ta gặp nhau, trao đổi và có những giải thích để hiểu nhau hơn, đồng hành và giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp", ông Tài nói.