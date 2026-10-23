Nhu cầu tiêm tăng trong bối cảnh TP.HCM ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu tại trường học, một ca tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, miền Nam ghi nhận 42 ca với 7 ca tử vong.

Nhằm giúp phụ huynh trang bị những kiến thức về cách nhận biết bệnh và tiêm vắc xin kịp thời, VNVC tổ chức chương trình tư vấn: "Thông tin về viêm màng não do não mô cầu: Nhận biết, điều trị & phòng ngừa hiệu quả". Chương trình diễn ra lúc 20 giờ, thứ sáu ngày 23.10.2026 với sự tư vấn của BS.CKII Nguyễn Thị Hạnh Lê, Trưởng đơn vị Nhi, PKĐK Tâm Anh quận 7; BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng, Quản lý Y khoa VNVC và TS-BS Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm - Thần Kinh, BV Nhi đồng I TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.