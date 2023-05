Giải đấu lớn nhất thế giới của Dota 2 sẽ quay trở lại trong năm nay

Theo PC Gamer, lần đầu tiên kể từ năm 2017, giải đấu vô địch thế giới Dota 2 The International sẽ trở lại quê hương của Valve ở Seattle, Washington (Mỹ). Giải đấu sẽ diễn ra từ giữa đến cuối tháng 10 tại sân thi đấu Climate Pledge Arena ở Seattle.

The International từ lâu đã nổi tiếng là sự kiện có quy mô lớn bậc nhất trong ngành thể thao điện tử, với tổng giải thưởng cơ bản lên đến 1,6 triệu USD và thêm hàng chục triệu giải khác tính bằng Battle Pass của Dota 2. Hiện Valve vẫn chưa công bố thông tin về giá vé cho sự kiện này, ngoài việc tiết lộ lượng vé có sẵn sẽ cao hơn nhiều so với các sự kiện trước đó.

Hình ảnh một sự kiện The International trước đây

AFP

Giải đấu của năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 14.10, với các trận đấu loại trực tiếp ngay sau đó. Các vòng đấu này vẫn sẽ sử dụng tên gọi quen thuộc là "The Road to the International".

Một tâm điểm nữa của giải đấu năm 2023 chính là sân đấu Climate Pledge Arena (tên gọi cũ là KeyArena). Đây là địa điểm tổ chức của các giải The International 2014 và 2017 trước đây. Vào năm 2018, KeyArena phải trải qua một thời gian dài nâng cấp cơ sở hạ tầng, do đó The International phải di dời sang nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới như Trung Quốc, Romania và Singapore.

Sau đó, sự kiện thể thao điện tử phải tạm ngừng kể từ năm 2020 do đại dịch bùng phát. Giờ đây, khi quay trở lại, Climate Pledge Arena sẽ mang đến sức chứa lớn nhất từ trước đến nay với 17 - 18.000 chỗ ngồi.

Bên ngoài nhà thi đấu Climate Pledge Arena AFP

Valve cho biết The International 2023 hứa hẹn sẽ là giải đấu có lượng khán giả đông đảo nhất từ trước đến nay và quy mô giải thưởng cũng vượt xa những lần trước. Ban tổ chức sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về giá vé cũng như các gói The International mới cho game thủ trong thời gian sắp tới.