Giải đấu thắt chặt tình hữu nghị và đề cao tinh thần thượng võ

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO chuẩn bị khai màn

Chiều 26.3, lễ bốc thăm và cuộc họp kỹ thuật giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO đã diễn ra tại Nha Trang. Sân chơi TNSV quốc tế năm nay chào đón sự hiện diện của 6 đội bóng, gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Thủy lợi, cùng 4 đội bóng nước ngoài: Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Quốc gia Singapore. Giải diễn ra từ ngày 28.3 đến 5.4.

Đây là năm thứ hai, giải bóng đá TNSV quốc tế được tổ chức. Mùa trước, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Lào, Trường ĐH Malaysia, Trường ĐH Life (Campuchia) và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) đã tạo nên cuộc đua hấp dẫn đến giây cuối cùng, với ngôi vô địch thuộc về Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Còn mùa này, nhiệm vụ của hai đội bóng Việt Nam là giữ chức vô địch ở lại quê hương.

ẢNH: DUY ANH

Sự trở lại của giải bóng đá TNSV quốc tế cho thấy sức hút của sân chơi do Báo Thanh Niên tổ chức với các đội bóng trong và ngoài nước. Đây là giải đấu không chỉ củng cố nền tảng cho bóng đá học đường Đông Nam Á, mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa các quốc gia.

"Ra đời cách đây 40 năm, hiện Báo Thanh Niên là một trong số cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam. Không chỉ sở hữu một hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có mặt trên khắp cả nước, Báo Thanh Niên còn thường xuyên tổ chức các sự kiện phục vụ cộng đồng. Trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các giải đấu thể thao dành cho người trẻ.

Năm nay, ngay khi vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần IV - 2026 cúp THACO kết thúc, tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - cúp THACO. Tiếp nối thành công của mùa một, ban tổ chức kỳ vọng mùa giải quốc tế lần thứ hai sẽ tiếp tục là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các trường đại học cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á anh em", nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ.

ẢNH: DUY ANH

Giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO diễn ra từ ngày 28.3 đến 5.4. Ở bảng A, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang sẽ đối đầu Trường ĐH Lào và Trường ĐH quốc gia Malaysia.

Ở bảng B, đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Thủy lợi chạm trán Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) và Trường ĐH quốc gia Singapore.

Tại lễ bốc thăm, HLV Vũ Văn Trung của Trường ĐH Thủy lợi bày tỏ, toàn đội sẽ mang đến lối chơi tận hiến, đẹp mắt, thể hiện tinh thần bóng đá sinh viên thượng võ của Việt Nam, chứng tỏ tinh thần dân tộc khi đại diện cho màu cờ sắc áo tiến ra biển lớn.

"Đây là cơ hội để Trường ĐH Thủy lợi mang tinh thần Việt Nam ra sân chơi quốc tế, là dịp để chúng tôi khẳng định rằng sinh viên Việt Nam không chỉ học tập tốt, mà còn giàu ý chí, bản lĩnh, kỷ luật, đoàn kết và khát vọng chinh phục.

Trước mắt chúng tôi là những đối thủ rất đáng tôn trọng đến từ Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore. Mỗi đội bóng mang một màu sắc riêng, một bản sắc riêng, và chính điều đó làm cho giải đấu trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhưng với đội Trường ĐH Thủy lợi, đã bước ra sân là sẽ chiến đấu bằng tất cả trái tim. Chúng tôi đến Nha Trang với tinh thần của nhà vô địch, với niềm tự hào của sinh viên Việt Nam, với quyết tâm cống hiến hết mình trong từng trận đấu, từng pha bóng, từng bước chạy", đại diện Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ.

"Dù phía trước là khó khăn hay áp lực, toàn đội vẫn sẽ thi đấu bằng tinh thần fair-play, bằng danh dự, bằng ý chí không lùi bước và bằng khát vọng đem lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà.

Được khoác lên mình màu áo đại diện cho sinh viên Việt Nam là một vinh dự lớn lao. Vì vậy, đội Trường ĐH Thủy lợi xin hứa sẽ giữ vững hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam: bản lĩnh trong thi đấu, khiêm tốn trong ứng xử, đoàn kết trong tập thể và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả niềm tự hào, cống hiến bằng tất cả trái tim và quyết tâm xứng đáng với niềm tin của sinh viên Việt Nam".

Ông Chaylasy Gnophanxay, đại diện Trường ĐH Lào chia sẻ: "Chúng tôi cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo nên sân chơi ý nghĩa. Đây không chỉ là mọt giải đấu, mà còn là tình bằng hữu, khao khát học hỏi, và tinh thần đoàn kết thông qua bóng đá. Chúng tôi vinh dự đại diện cho màu áo Trường ĐH Lào và đất nước Lào thân yêu. Các cầu thủ sẽ tận hiến bằng đam mê, học hỏi và luôn chơi với tinh thần fair-play.

Chúng tôi tin rằng, giải đấu sẽ khích lệ những cầu thủ trẻ trưởng thành, kết nối, trở nên ưu tú hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi chờ đợi những trận đấu hấp dẫn và khoảnh khắc đáng nhớ. Chúc các đội gặp nhiều may mắn và chinh phục thành công".