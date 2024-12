Giải đấu Valorant kết hợp đội hình nam nữ mở ra sân chơi bình đẳng

Trong giai đoạn cuối năm, hàng loạt giải đấu off/season lớn nhỏ đã được diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Với việc đầu tư mạnh vào eSports, ON Live eSports tiếp tục bắt tay với Riot Games độc quyền đem giải đấu đa giới tính đầu tiên về với cộng đồng Việt Nam.

Nơi cạnh tranh bình đẳng của hai nửa thế giới

Giải đấu VCT Spotlight Series sẽ đến với Pacific diễn ra từ ngày 19 đến 22.12.2024 là một phần của giai đoạn OFF/SEASON , có sự góp mặt của các tuyển thủ từ hệ sinh thái VCT với trọng tâm là các đội hình đa dạng giới. Spotlight Series tạo một sân chơi cạnh tranh để giới thiệu những tuyển thủ Game Changers hàng đầu và thể hiện kỹ năng thi đấu của họ trong một giải đấu eSports bình đẳng.

Đây là giải đấu thể thao điện tử đầu tiên trên thế giới kết hợp cả nam và nữ trong một đội hình thi đấu, do vậy, phía Ban tổ chức là Riot Games quy định mỗi đội tuyển phải có ít nhất 2 tuyển thủ nữ trong đội hình của mình và tự do lựa chọn những tuyển thủ còn lại. Điều này chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ cũng như thu hút số lượng người xem vượt trội, lý do là bởi trình độ của các tuyển thủ eSports nữ hiện tại không còn thua kém quá nhiều so với nam giới.

4 đội tuyển đặt nền móng cho tương lai của eSports

DRX; Paper Rex; Xipto Esports kết hợp Global Esports và Zeta Division là 4 đội tuyển tham dự giải đấu Spotlight Series Pacific đầu tiên với thể thức thi đấu Vòng Tròn 1 Lư ợt BO3. Sau đó, 2 đội đứng đầu sẽ đụng độ nhau trong trận chung kết với tổng giải thưởng lên đến 50.000 USD.

Đội hình ZETA Division tại VCT Pacific Spotlight Series Ảnh: BTC

Đội hình Paper Rex Ảnh: BTC

Giải đấu lần này sẽ được phát sóng độc quyền trên nền tảng ON Live trực thuộc VTVcab.