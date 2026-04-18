Giai đoạn chông chênh của danh hài Vân Sơn
Minh Hy
18/04/2026 15:25 GMT+7

Danh hài Vân Sơn thừa nhận có những giai đoạn muốn buông bỏ vì sự nghiệp không như ý. Tuy nhiên, tình yêu của khán giả đã giúp nam nghệ sĩ hải ngoại thắp lại lửa nghề và có động lực trở lại với điện ảnh.

Sau hơn 20 năm rời xa màn ảnh rộng, Vân Sơn trở lại đóng chính trong tác phẩm điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Charlie Nguyễn sản xuất và Phan Gia Nhật Linh đạo diễn. Để gặp gỡ truyền thông và chia sẻ về vai diễn của mình, Vân Sơn trải qua chuyến bay kéo dài 40 tiếng từ châu Âu về Việt Nam.

Trong phim, Vân Sơn vào vai đạo diễn Tâm Ok và vì nỗi lo "cơm áo gạo tiền" nên nhân vật này chấp nhận thực hiện những bộ phim "mì ăn liền". Công việc này vô tình khiến cho con gái Diên Anh thất vọng và cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của ba. Với khao khát làm con gái tự hào nên ông đã đồng ý đạo diễn một bộ phim có đề tài độc lạ cùng dàn diễn viên có tính cách thất thường. Từ đây hàng loạt tình huống oái oăm xảy ra với cả gia đình của Tâm Ok. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, bộ phim không chỉ phơi bày được góc khuất của ngành làm phim mà còn mang đến tiếng cười châm biếm về những mảng tối của showbiz.

Đối với Vân Sơn, tác phẩm này hội đủ tất cả yếu tố mà ông cần ở một bộ phim chiếu rạp. Chính vì thế, nam nghệ sĩ quyết định nhận vai sau rất nhiều lần từ chối trở lại với màn ảnh rộng. Đồng thời, tình yêu của khán giả cũng là động lực để Vân Sơn tái xuất sau thời gian rơi vào trạng thái chênh vênh vì sự nghiệp không được như ý.

Giai đoạn chông chênh của danh hài Vân Sơn - Ảnh 1.

Vân Sơn tái xuất điện ảnh sau hơn 20 năm, anh đảm nhận vai đạo diễn Tâm Ok trong phim Đại tiệc trăng máu 8, dự án do Charlie Nguyễn sản xuất và Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh Vân Sơn, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Quang Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Huỳnh Lý, Quốc Khánh... Câu chuyện của mỗi nhân vật đều mang đến lát cắt thú vị và đầy màu sắc cho người xem. Tác phẩm điện ảnh này dự kiến khởi chiếu vào ngày 24.4.

Tin liên quan

Trấn Thành phấn khích trước 'bản sao nhí' của Vân Sơn, Hoài Linh

Sự xuất hiện của hai cậu bé khiếm thị nhưng vô cùng lạc quan và tung hứng hài hước trên sân khấu đã khiến Trấn Thành lập tức liên tưởng đến bộ đôi danh hài Vân Sơn - Hoài Linh.

Khám phá thêm chủ đề

Vân Sơn Đại tiệc trăng máu 8 phim điện ảnh Charlie Nguyễn Hồng Ánh
