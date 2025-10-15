Giai đoạn đầu sàn vàng chỉ áp dụng với vàng nguyên liệu nhập khẩu

Chiều nay (15.10), tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Khơi thông nguồn vàng trong dân

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng là chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường, khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng, hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại tọa đàm

"Việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo, hoạch định chính sách. Dữ liệu từ sàn giao dịch vàng khi được kết nối, xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam dựa trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý.

Mục đích bước đầu là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch; từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh...

Dự kiến mô hình sàn giao dịch vàng như sau: thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân", ông Tuấn nói.

Giai đoạn đầu chỉ giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu

Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối nêu rõ: thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn. Lộ trình, các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế.

Mô hình hoạt động của sàn giao dịch vàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Cấu trúc sàn giao dịch vàng theo từng giai đoạn như sau:

Về loại vàng giao dịch, giai đoạn 1: vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2: vàng nguyên liệu nhập khẩu và vàng miếng; giai đoạn 3: vàng nguyên liệu nhập khẩu, vàng miếng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh vàng.

Giai đoạn 1, thành viên của sàn là tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán và thành viên giao dịch. Trong giai đoạn 2,3 sẽ mở rộng thành viên của sàn.

Giai đoạn 1 sẽ chưa thực hiện lưu ký và kiểm định vàng tập trung; giai đoạn 2, 3 sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ KH-CN để triển khai.

Cũng theo ông Tuấn, việc thành lập sàn giao dịch vàng Việt Nam đối mặt một số thách thức. Đó là hoạt động sàn giao dịch vàng cần phải được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có lộ trình phù hợp với thực tiễn.

"Việt Nam là quốc gia sử dụng vàng quy mô lớn. Vàng là mặt hàng có giá trị lớn, đòi hỏi có hệ thống kho lưu trữ vàng vật chất đảm bảo an ninh, an toàn tài sản. Ngoài ra, Việt Nam chưa có hệ thống kho lưu trữ vàng tập trung, trung tâm kiểm định vàng chuyên biệt", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, điểm thuận lợi được ông Tuấn nêu ra, là một số ngân hàng hiện nay đã có kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành các sàn giao dịch (chứng khoán, hàng hóa ...). Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm mô hình sàn giao dịch vàng như Trung Quốc (SGE), Ấn Độ (IIBX), Singapore (SBMA)...

