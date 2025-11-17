Giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Kuwait

Chiều 16.11, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức nước này từ ngày 16 - 18.11 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía nước chủ nhà có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; và Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn

Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới 3 nước, gồm cả Algeria và Nam Phi. Đây là chuyến thăm của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau (10.1.1976 - 10.1.2026).

Sau gần 50 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt 7,3 tỉ USD. Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỉ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài. Hai nước cũng duy trì các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait Ảnh: TTXVN

Dự kiến trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến với Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng thái tử Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, hội đàm chính thức với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của nước chủ nhà; làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Hai bên cũng sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ song phương và đưa quan hệ lên tầm cao mới. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nhiều dư địa để phát triển hợp tác

Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng cho biết chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương giữa Việt Nam và Kuwait nói riêng mà còn khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực nói chung. Hoạt động đối ngoại lần này là sự tiếp nối chuyến thăm của Thủ tướng tới 3 nước vùng Vịnh năm 2024; thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, kịp thời hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thị trường, khai phá các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác với Kuwait.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1.2026. Hoàn toàn có thể khẳng định thời điểm đã chín muồi để hai nước củng cố, tăng cường quan hệ song phương, đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển của cả hai nước.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống đang phát triển tốt đẹp, Việt Nam và Kuwait còn rất nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng. Trong đó, hợp tác về dầu khí và năng lượng nói chung giữa hai nước có thể phát triển thêm hướng mới. Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một trung tâm dự trữ và phân phối dầu lớn nhất ở Đông Nam Á. Đồng thời, trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, đáp ứng mục tiêu và cam kết quốc tế của từng nước. Hai nước có thể cùng nghiên cứu và đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió và hydro xanh - tận dụng thế mạnh tài chính của Kuwait và năng lực sản xuất, kỹ thuật của Việt Nam.

Bên cạnh đó, với nền kinh tế năng động và môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam mong muốn là điểm đến được các quỹ đầu tư Kuwait quan tâm hơn nữa. Trong thời gian tới, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong các dự án lớn, giúp tạo dựng các trung tâm tài chính mới trong khu vực. Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Kuwait mở rộng đầu tư sang Đông Nam Á, trong khi Kuwait đóng vai trò là đối tác chiến lược giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và lân cận.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, Việt Nam tự tin là một trong những nước xuất khẩu nông - thủy sản hàng đầu thế giới, có khả năng đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguồn sản phẩm phong phú, ổn định, lâu dài và đạt chuẩn Halal cho thị trường Kuwait. Hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ giúp Kuwait đa dạng hóa nguồn cung lương thực mà còn tạo điều kiện để Việt Nam phát triển chuỗi giá trị nông sản Halal, mở rộng thị trường sang các nước GCC và toàn khu vực Trung Đông.

Về bình diện quốc tế, Việt Nam và Kuwait luôn duy trì truyền thống hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có các cơ chế, ủy ban quan trọng tại LHQ mà hai nước đang cùng là thành viên. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, sự phối hợp giữa Việt Nam và Kuwait trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình, phát triển bền vững và tham gia tích cực trong các sứ mệnh nhân đạo sẽ góp phần nâng cao vai trò của cả hai quốc gia trên trường quốc tế. Quan trọng hơn, hai nước đều đủ điều kiện sẵn sàng trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và GCC trên cả bình diện chính trị và kinh tế, mở ra một tiến trình liên kết hai khu vực đầy triển vọng trong tương lai.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, hai bên cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy các cơ chế trao đổi đoàn cấp cao, không chỉ thông qua các hoạt động thăm chính thức mà còn tại các diễn đàn, sự kiện đa phương. Thông qua hoạt động tiếp xúc hữu nghị thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước trên nhiều hình thức, hai bên sẽ củng cố lòng tin, tạo dựng các kênh gắn bó mật thiết hiệu quả giữa lãnh đạo cấp cao; tiến tới là các bộ, ngành, cơ quan chức năng hai nước nhằm tăng cường phối hợp trong những vấn đề quan trọng.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần thể hiện vai trò chủ động và tích cực hơn trong việc mở rộng hợp tác với Kuwait, đồng thời xây dựng cách tiếp cận tổng thể đối với khu vực GCC - vừa chung và đồng bộ, vừa riêng biệt đối với từng quốc gia. Nếu ở tầm khu vực, Việt Nam cần triển khai chính sách đồng bộ cho toàn GCC thông qua xúc tiến đầu tư, hiệp định thương mại tự do, tiêu chuẩn Halal, tín chỉ carbon và kinh tế số; với riêng Kuwait, điều chỉnh linh hoạt theo đặc điểm địa lý, quy mô dân số, phương thức đầu tư tài chính, nhu cầu an ninh lương thực, xây dựng hạ tầng, du lịch… của nước này này nhằm tối đa hóa lợi ích mỗi bên, khẳng định vị thế đối tác bền vững và tin cậy…

Cuối cùng và hết sức quan trọng, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh bên cạnh cam kết chính trị giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp sẽ là chìa khóa để Việt Nam và Kuwait cùng nhau vượt qua những khó khăn và khác biệt, tận dụng cơ hội và tiềm năng của mỗi bên, đưa quan hệ hai nước sang một chương phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn.