Thế giới

Giải độc đắc Powerball 1,3 tỉ USD đang chờ chủ

Trí Đỗ
03/09/2025 09:31 GMT+7

Giải độc đắc Powerball ngày 3.9 đã chạm đến con số đáng kinh ngạc 1,3 tỉ USD, sau khi không có người thắng trong kỳ quay hôm 1.9.

Trong kỳ quay số tối 1.9, dãy số độc đắc là 8, 23, 25, 40, 53 cùng số Powerball là 5, nhưng không có vé nào ở Mỹ được bán ra trùng với dãy số này. Do vậy, giá trị của giải độc đắc Powerball tăng lên 1,3 tỉ USD trong kỳ quay số tiếp theo vào tối 3.9, theo ABC News.

Giải độc đắc Powerball 1,3 tỉ USD chưa có chủ - Ảnh 1.

Một khách hàng mua vé số Powerball tại thành phố New York (bang New York, Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Giải độc đắc Powerball chưa có chủ kể từ ngày 31.5. Nếu có người trúng trong kỳ quay tối 3.9, đây sẽ là giải lớn thứ 5 lịch sử xổ số Powerball.

Người chiến thắng được chọn giữa nhận tiền thưởng được trả dần trong 30 năm, hoặc nhận ngay một khoản tiền mặt trước thuế, hiện tại là 589 triệu USD với mức thưởng 1,3 tỉ USD.

Theo USA Mega, đơn vị phân tích các giải độc đắc xổ số dựa trên thuế suất liên bang và thuế suất tiểu bang tại Mỹ năm 2025, người trúng thưởng phải chịu cả khoản khấu trừ thuế ngay lập tức và các khoản thuế bổ sung. Thuế tiểu bang thay đổi tùy thuộc vào nơi mua vé và nơi người trúng thưởng sinh sống.

Hiệp hội xổ số liên bang Mỹ cho biết tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu - thấp hơn nhiều so với xác suất bị sét đánh, theo CNN. Giải độc đắc khởi điểm từ 20 triệu USD, tích lũy dần nếu không có người trúng.

Giải độc đắc cao nhất lịch sử Powerball là 2,04 tỉ USD, được bán ra ở California vào năm 2022.

Vé số Powerball có giá 2 USD và được bán ở 45 tiểu bang ở Mỹ, Puerto Rico và Quần đảo Virgin. Các kỳ quay số được tổ chức vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hằng tuần.

Powerball giải độc đắc xổ số Mỹ
