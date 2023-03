Giải eSport Axie Week: Muốn trở thành một Super Bowl

Axie Week là giải đấu thể thao điện tử chỉ kéo dài trong 5 ngày (từ 9 đến 12.3) nhưng đã thu hút 12 game thủ quốc tế với sự tham gia của 7 bình luận viên nổi tiếng cùng một số KOLs trong cộng đồng game. Các game thủ đua nhau tranh tổng giải thưởng trị giá 100.000 USD.

Axie Infinity có tính thú vị, hấp dẫn riêng

Anh Tyler Reinold (nick name Chief), Founder của đơn vị tổ chức giải đấu E4E chia sẻ với Thanh Niên về giải đấu: "Với game Axe Infinity, chúng tôi tổ chức khoảng 30 giải đấu mỗi tháng và muốn làm được nhiều hơn thế. Bây giờ, chúng tôi đang có mặt tại Việt Nam cùng các thành viên trong nhóm đến từ các nơi khác nhau trên thế giới như: Anh, Đức, châu Á, Mỹ. Họ rất chăm chỉ và có năng lực cực tốt trong việc tổ chức giải đấu. Vì thế tôi tin rằng Axie Week sẽ thành công tốt đẹp".

"Chief" (áo đỏ) tại nơi tổ chức giải đấu

Được thành lập bào năm 2021, E4E (Esports for Everyone) tổ chức nhiều sự kiện Esports cả trực tiếp và trực tuyến với chất lượng cao đồng thời tạo ra những nội dung hấp dẫn theo sứ mệnh "mang eSports đến với mọi người". Nhiều sự kiện lớn bên lề giải đấu này đã gây chú ý cho cộng đồng game thủ tại Việt Nam khiến "Chief" rất tự tin khi nhận định: "Chúng tôi muốn biến giải đấu thành một hoạt động giải trí, kiểu như giải Super Bowl của Mỹ. Đó không chỉ là một giải thể thao mà còn là hoạt động giúp cho con người tìm được phút giây thư giãn. Đó cũng là cách mà chúng tôi muốn nâng tầm các giải đấu eSports bằng cách kết hợp với các hoạt động giải trí và trình diễn khác mà vốn chưa được chú trọng trước đây".

Trà My Angel trả lời phỏng vấn của Thanh Niên

Chị Trà My Angel, từng là ca sĩ hoạt động trong showbiz Việt Nam. Sau khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, cô đã bén duyện với thể thao điện tử và có kinh nghiệm 5 năm trong việc tổ chức eSports. Hiện nay, Trà My là Co-founder của GEMS ESPORTS 3.0 PLATFORM, Game One, đơn vị tài trợ cho giải đấu này. Từng là Celebrity, Singer. Với 5 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu thể thao điện tử, cựu ca sĩ thẳng thắn trả lời câu hỏi Blockchain sẽ được sử dụng như thế nào trong thể thao điện tử?: "Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về các trận đấu, kết quả và thời gian diễn ra các trận đấu. Nó cũng có thể giúp xác định chính xác các kết quả và đảm bảo rằng không có ai có thể can thiệp vào quá trình. Ngoài ra, blockchain còn có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về các đội tham gia, cầu thủ và các thông tin khác liên quan đến thể thao điện tử. Từ đó giúp nâng cao chất lượng và độ hấp dẫn của các giải đấu hơn".

Đội ngũ tổ chức gồm nhiều nhân viên người nước ngoài

Thế giới đang ngày càng số hóa và con người chúng ta sẽ càng cần những nội dung có chất lượng. Với eSports, các game thủ có thể tham gia chơi game, sáng tạo nội dung, sở hữu nội dung đó và tạo ra giá trị. Và khi cộng đồng trở nên lớn mạnh thì eSports cũng lớn mạnh theo. Ở một chiều hướng khác, những game thủ có ảnh hưởng như Faker cũng sẽ thu hút thêm nhiều người quan tâm, không chỉ vì họ nổi tiếng mà còn là vì tính cách và tinh thần. Đó là điều mà chúng tôi muốn mang đến cho cộng đồng game thủ tại Việt Nam. Đó là kỳ vọng của Chief và cũng là mong muốn của nhiều nhà tổ chức các giải đấu thể thao điện tử tại Việt Nam với không gì khác ngoài việc nâng tầm những giải đấu thể thao điện tử thông qua các sự kiện kèm theo mang tính giải trí ngày càng cao.