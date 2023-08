Giải golf quốc gia 2023: Nguyễn Đặng Minh dẫn đầu, Đoàn Xuân Khuê Minh khởi đầu chậm

Ngày 8.8, 154 VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư nam, nữ hàng đầu Việt Nam đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch golf quốc gia 2023. Thời tiết nắng đẹp và gió nhẹ tại Hải Phòng đã ủng hộ các golfer hoàn thành tốt ngày mở màn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Ở bảng nam, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đặng Minh đã khép lại vòng đấu đầu tiên của mình với điểm số ấn tượng 66 gậy (-6). Trong ngày thi đấu mở màn, Đặng Minh nhập cuộc từ hố 10, có khởi đầu thuận lợi với 2 birdie ở hố 12 và 13, trước khi mắc bogey duy nhất trong ngày ở hố số 14.

Golfer 18 tuổi kết thúc 9 hố đầu với thêm 1 birdie ở hố 16. Ở nửa cuối chặng, Đặng Minh đánh bogey free, có thêm 4 điểm birdie nữa ở các hố 1, 2, 6 và 7, qua đó khép lại vòng đầu tiên với điểm số (-6), độc chiếm ngôi đầu của giải.

Golfer Nguyễn Đặng Minh khởi đầu với điểm số ấn tượng BTC

Đặng Minh đang trải qua khoảng thời gian đạt phong độ cao. Đầu tháng 7, Đặng Minh đã hạ VĐV Nguyễn Anh Minh ở hố phụ để đứng nhì đợt tuyển chọn lực lượng đội tuyển golf Việt Nam tham dự ASIAD 19, để giành vé đi Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Cách đây chưa đầy 1 tuần, cũng tại Vinpearl Golf Hải Phòng, golfer 18 tuổi đăng quang chặng 5 hệ thống giải trẻ Junior Tour, cũng do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) chủ quản vận hành, với tổng điểm -7 gậy. Phong độ cao cùng lợi thế quen sân giúp golfer sinh năm 2005 tiếp tục thăng hoa ở vòng 1 giải vô địch golf quốc gia 2023.

Tính cả Đặng Minh, tổng kết vòng 1 ghi nhận 5 người đạt điểm âm, đều tại bảng nam. Đương kim vô địch Anh Minh bám đuổi phía sau với tổng điểm (-2), ghi 4 birdie và dính 2 bogey. Ba golfer xếp hạng 3 với cùng tổng điểm (-1) gồm Tăng Nhơn Phú, Đoàn Uy và tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Nhất Long.

Trong nhóm này, chỉ Nhơn Phú thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp (pro), còn lại đều diện nghiệp dư (amateur). Top 10 nam có thêm amateur Nguyễn Tuấn Anh, xếp hạng 6 với điểm even par.

Tương tự nhánh nữ, nhóm amateur áp đảo với 6 gương mặt trong top 10. Cụ thể, Lê Chúc An chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng golfer chuyên nghiệp Nguyễn Thảo My, với tổng điểm (+3). Trong 9 hố lượt đi, Lê Chúc An chỉ ghi được 1 birdie tại hố 18 và mắc 2 bogey cùng 1 double bogey.

Tuy nhiên bước sang nửa chặng đường về, VĐV sinh năm 2008 đã cải thiện thành tích hơn với 2 birdie và chỉ mắc 1 double bogey. Trong khi đó, xuất phát ở hố số 10, Nguyễn Thảo My mắc double bogey ngay hố số 12 và liên tục có thêm 2 bogey tại hố 13 và 14.

Golfer Thảo My bứt phá BTC

Dù vậy, cựu vô địch quốc gia nhanh chóng lấy lại phong độ khi ghi 2 birdie ở hố 15 và hố 2, nhưng lại có thêm 1 bogey tại hố số 3.

Chúc An và Thảo My bỏ cách một gậy trước hai golfer nghiệp dư Nguyễn Viết Gia Hân và đương kim vô địch Đoàn Xuân Khuê Minh. Phạm Thị Yến Vi cùng golfer chuyên nghiệp Ngô Bảo Nghi ở vị trí thứ 5 (+5), ngay trên Thân Bảo Nghi (+6) và Lê Thị Thanh Thuý (+8).

Năm nay, ban tổ chức đã có một vài thay đổi như tăng chiều dài tổng thể sân, cỏ rough được nuôi dài và dày hơn nhằm tăng độ thách thức của sân cũng như tính hấp dẫn của giải đấu. Dù vậy, điều này dường như không làm khó được các golfer tham dự giải bởi ngay trong ngày khai màn, chúng ta đã được chứng kiến nhiều golfer đạt điểm âm.

Ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch quốc gia 2023 tiếp tục được diễn ra vào ngày 9.8, với 2 phiên thi đấu, buổi sáng tee times sớm nhất lúc 6 giờ và buổi chiều lúc 11 giờ.

Sau 36 hố sẽ có cắt loại và chọn 40 golfer nam và 12 golfer nữ giành quyền vào vòng 3. Người chiến thắng ở mỗi bảng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc ở bảng đó.