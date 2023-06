Giải golf Xuân Hạ 2023 thành công, xác định được các nhà vô địch

Ngày 23.6, giải golf Xuân Hạ 2023 đã chính thức diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (Gò Vấp, TP.HCM). Đây là sự kiện do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức với sự tham gia của 220 golfer là hội viên CLB golf Doanh nhân Sài Gòn, các golfer thuộc các CLB và doanh nhân ngoài hội.

Tiếp nối thành công từ các mùa trước, giải golf Xuân Hạ 2023 đã tạo ra một sân chơi được đầu tư chất lượng cho các VĐV có chung niềm đam mê. Bên cạnh việc mang đến những trận đấu đẹp mắt phục vụ người hâm mộ, giải đấu còn tạo thêm cơ hội giúp các golfer giao lưu và cạnh tranh lành mạnh.

Giải golf Xuân Hạ 2023 do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức CTV

Sau ngày tranh tài đầy kịch tính, giải golf Xuân Hạ 2023 đã kết thúc trong tối cùng ngày. Theo đó, lần lượt các hạng mục giải thưởng cũng đã tìm ra được chủ nhân chiến thắng như sau:

Best Gross: Golfer Nguyễn Quốc Tình. Best Net: Golfer Phan Hữu Phước.

Bảng A - nhất, nhì, ba: Huỳnh Phi, Lý Chinh Đức, Trần Đông. Bảng B - nhất, nhì, ba: Đỗ Quốc Bang, Phan Thanh Thạnh, Lê Anh Huy. Bảng C - nhất, nhì, ba: Lê Tuấn Anh, Trần Bá Thắng, Luyện Sacomdoor.

Bảng nữ - nhất, nhì, ba: Nguyễn Thị Xuân Thảo, Quỳnh Như, Trần Thị Thanh Thảo. Callaway triển vọng: Nguyễn Diệu.

Nearest to the pin dành cho nam 8A: Nguyễn Văn Thắng. Nearest to the pin dành cho nam 4C: Bành Đức Phong. Nearest to the pin dành cho nữ 4B: Trần Thị Nguyệt. Nearest to the pin dành cho nữ 5D: Đoàn Thị Xuân Phương. Nearest to the pin dành nam 1B: Trần Đình Trường.

Nearest to the pin dành cho nam 9D: Chung Văn Đạt. Nearest to the pin dành cho nữ 4A: Triệu Biên Thuỳ. Nearest to the pin dành cho nữ 5C: Nguyễn Quỳnh Anh.

Longest drive dành cho nam 7A: Hồ Tuấn. Longest drive dành cho nam 2D: Hồ Hoàng Lâm. Longest drive dành cho nữ 2C: Mai Thị Thúy Vi.