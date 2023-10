Giải hạng nhất 2023 - 2024: 'Voi rừng' lập cú đúp cho Huế, 'người không phổi' tắt điện

Cùng đá sân nhà lần đầu và với lễ khai mạc diễn ra khá trang trọng nhưng CLB Huế và PVF-CAND lại rơi vào tình cảnh vui buồn khác nhau. Trong khi đội bóng cố đô chơi hay bao nhiêu và đã quật ngã đội đã thắng trận đầu là Phù Đổng Ninh Bình bằng một chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của cá nhân Hồ Thanh Minh.

Ngược lại đội bóng do HLV ngoại Mauro Jeronimo dẫn dắt, với cả một chùm sao, được xem là 1 trong 2 ứng viên nặng ký cho suất lên hạng mùa tới lại để bị chia điểm ngay trên sân nhà trước Hòa Bình.



Trưởng đoàn bóng đá Huế Trần Quang Sang tặng hoa trong lễ khai mạc Kim Phụng

Nói đến CLB Huế thời điểm này không thể không nói đến 2 cái tên Hồ Thanh Minh và Trần Thành. Cả 2 từng được xem là công thần của bóng đá Việt Nam. Nếu Trần Thành chính là tác giả bàn thắng quyết định đưa U.19 Việt Nam vào bán kết giải U.19 châu Á năm 2016 và lần đầu tiên giành suất dự U.20 World Cup 2017 thì Hồ Thanh Minh với biệt danh "voi rừng" cũng là người ghi bàn duy nhất giúp U.23 Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2022.

Hồ Thanh Minh, tác giả cú đúp bàn thắng Kim Phụng

Nhưng trong khi Trần Thành không chứng tỏ được nhiều dù được HLV Nguyễn Đức Dũng sắp đá chính cả 2 trận thua Đà Nẵng lượt trước và gặp Phù Đổng nhưng mũi nhọn này có vẻ đã qua thời sung sức, chơi khá nhạt nhòa. Trong khi đó "voi rừng" lại thi đấu đầy quyết tâm và nỗ lực, không chỉ chứng tỏ hùng hồn năng lực bản thân mà còn đóng góp hiệu quả với phong độ mạnh mẽ và cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút. Bàn đầu tiên là một cú đánh đầu ngoạn mục từ quả phạt góc, còn bàn thứ 2 từ chấm phạt đền, giúp Huế giành 3 điểm xứng đáng trên sân nhà.

Niềm vui ghi bàn của CLB Huế Kim Phụng

Lối chơi xông xáo, nhanh nhẹn và tốc độ của "Voi rừng" Hồ Thanh Minh rất cần được những nhà tuyển trạch đội tuyển Việt Nam chú ý và nếu được nên cho anh thêm cơ hội để khẳng định. Nhất là khi những trận ở đợt FIFA Days vừa qua, đội tuyển gần như đá mà không có tiền đạo vì thiếu người càn lướt và làm tường giỏi thì Hồ Thanh Minh chính là gợi ý đáng được quan tâm.

Nguyễn Ngọc Tú (7, Huế) tranh bóng cùng Huỳnh Kim Hùng (11, Phù Đổng) Kim Phụng

Khán giả đến sân Tự Do ủng hộ đội nhà Kim Phụng

Nếu CLB Huế thăng hoa trên sân Tự Do thì đội bóng PVF-CAND với một rừng sao mà hơn 2/3 đội hình là tuyển thủ quốc gia, U.23 hay U.20 trong thời gian gần đây lại chơi bế tắc (hòa 0-0) trước Hoà Bình FC ngay trên sân nhà. Chỉ cần nghe những cái tên như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Bảo Long, Lê Minh Bình, Trần Ngọc Sơn hay thủ môn Phí Minh Long, người hâm mộ cũng dễ dàng hình dung một nửa đội hình U.23 Việt Nam xuất hiện. Vậy mà họ đã không thể hiện được chính mình, chơi lúng túng như gà mắc tóc.

Huỳnh Công Đến (áo đỏ) lúng túng trước các pha không chiến Minh Tú

Có thể trời mưa lớn sân trơn làm hạn chế lối đá kỹ thuật của đội từng á quân mùa 2023 và tiếp tục được đầu tư mạnh để lên hạng mùa này. Và cũng có thể do Hòa Bình FC đã chơi đầy hứng khởi dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Phạm Thành Lương khi liên tục đứng dưới mưa hò hét, động viên truyền lửa nhiệt huyết giúp cả đội càng đá càng mạnh mẽ. Nhất là sau hiệp đầu bị ép sân, đội bóng Tây Bắc đã chơi quá hay ở hiệp 2 để buộc đội chủ nhà không thể tạo nhiều cơ hội như trước (lối đá này của Hòa Bình gần như "lột xác" so với 2 trận thua mùa 2023 trước PVF-CAND). Nhưng không thể phủ nhận cách chơi của đội bóng do ông Mauro Jeronimo dẫn dắt thiếu đột biến và dễ bị "bắt bài".

Thủ môn Duy Dũng của Hòa Bình FC giải nguy trước pha tấn công của Trần Đức Nam (10-PVF-CAND) Minh Tú

Hầu hết bóng triển khai đều tập trung sang biên trái cho Lê Văn Đô và không khó để Hòa Bình FC đánh chặn, chia cắt, bọc lót. Thêm vào đó 2 tiền vệ trung tâm của PVF-CAND là Công Đến và Đức Phú đá quá thiên về kỹ thuật, thừa khéo léo nhưng lại thiếu sáng tạo trên mặt sân sũng nước, nên các đường triển khai bóng thiếu hẳn sự mạnh mẽ, bị hàng thủ Hòa Bình FC bịt kín các khoảng trống. Còn các mũi nhọn phía trên bị chia cắt khi Minh Bình lạc lõng. Còn "người không phổi" Thanh Nhàn, vua phá lưới mùa trước cũng "bó chân" khi chẳng thể phát huy được khả năng. Bên cạnh đó 2 biên với Bảo Long và Huỳnh Minh Đoàn cũng không phát huy được nhiều.

"Người không phổi" Thanh Nhàn (trái) bế tắc trước hàng thủ chơi quyết liệt của Hòa Bình FC Minh Tú

Dẫu biết trận đầu tiên (PVF-CAND không đá vòng 1 do Bình Thuận bỏ cuộc) bao giờ cũng khó khăn, nhất là yếu tố tâm lý và điều kiện thời tiết không ủng hộ. Nhưng nếu cứ đá đều đều và thiếu độ sắc sảo cần thiết như thế này thì áp lực lên hạng sẽ càng khiến đội bóng của ông Mauro Jeronimo càng khó chơi hơn. Nhất là qua 2 vòng đấu đã thấy Đà Nẵng, Trường Tươi Bình Phước sẽ là thách thức lớn cho "người không phổi" và các đồng đội.

Tuyển thủ Lê Văn Đô (88) không thể vượt qua hàng thủ Hòa Bình FC Minh Tú

HLV Phạm Thành Lương đứng dưới mưa chỉ đạo các học trò Hòa Bình FC chơi hay trận thứ 2 liên tiếp Minh Tú

Lê Quốc Nhật Nam (20) không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Hòa Bình FC Minh Tú

