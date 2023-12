Giải hạng nhất: Long An 'hụt hơi' sân nhà, HLV Thành Lương giúp Hòa Bình có điểm

HLV Ngô Quang Sang và đội Long An có vẻ như chưa đủ bản lĩnh khi gặp các đối thủ 'cứng cựa" ở giải hạng nhất trên sân nhà. 4 trận tại 'thánh địa" Tân An từ đầu giải, đội Long An chỉ duy nhất thắng được Đồng Nai còn lại hoặc bị chia điểm hoặc để sảy chân. Nếu trận hòa PVF-CAND 2-2 là do hàng thủ quá hớ hênh để Thái Bá Đạt lập cú đúp thì thất bại đậm 2-5 trước Đà Nẵng cho thấy tâm lý kém và còn mất tập trung ở nhiều thời điểm, nên thua xa đẳng cấp đối thủ.



Trung vệ Hoàng Duy (66, Long An) tranh bóng với Trần Vũ Ngọc Tài của Hòa Bình Khả Hòa

Còn trận hòa Hòa Bình FC chiều 23.12 vẫn theo chiều hướng tương tự, ghi bàn rồi lại không biết cách giữ để bị gỡ lại dễ dàng, may mắn là không thua thêm. Không phải Long An có đội hình không tốt bằng đối thủ, thậm chí còn nhiều kinh nghiệm hơn khi tuổi bình quân 25,1 (trong khi Hòa Bình chỉ có bình quân 21 tuổi). Đội sở hữu rất nhiều người đã chinh chiến nhiều mùa ở sân chơi hạng nhất như đội trưởng Nguyễn Tài Lộc đã 34 tuổi hay hậu vệ trái Nguyễn Thành Công 28 tuổi, tiền đạo Lê Thanh Phong 27 tuổi, trung vệ Nguyễn Khắc Vũ 26 tuổi hay Phạm Trọng Hóa 25 tuổi. Nhưng họ vẫn chơi khá đều đều, lối đá thiếu sáng tạo, không thực sự mạnh mẽ. Tấn công thì có vẻ mạnh mẽ nhưng ít pha bóng tạo được sự đột biến. Còn phòng ngự thì khá lỏng lẻo khi để đối thủ thường xuyên leo biên. Điển hình như biên phải của Long An luôn bị tràn ngập bởi những pha dâng cao gây rối loạn của hậu vệ Văn Sơn, đội Hòa Bình.

HLV Ngô Quang Sang và Phan Văn Giàu chia vui với bàn thắng từ cù đá phạt của Thành Công (31) Khả Hòa

Lẽ ra những yếu điểm đó đã khiến Long An phải trả giá khi một trong những quả tạt nguy hiểm đến từ cánh của Hòa Bình nếu được Trần Vũ Ngọc Tài kết thúc chính xác thì đội bóng Tây Bắc đã thắng trước trong hiệp 1. Nhưng may cho Long An là bóng bật xà ngang. Và càng may mắn hơn cho họ khi tấn công không rõ nét thì nhờ pha phạm lỗi của trung vệ Hữu Lâm với Thanh Phong mà hậu vệ trái Thành Công đã mở tỉ số từ quả đá phạt trực tiếp ở phút 39. Cái chân trái rất hay của cầu thủ số 31 này đã đưa đi bóng bay lượn rất đẹp vào góc cao hạ gục thủ môn Duy Dũng khiến cho HLV Phạm Thành Lương của Hòa Bình đứng gần điểm đá phạt cũng phải xuýt soa, ngỡ ngàng.

Thủ môn Duy Dũng bay hết người cũng không cứu được quả đá phạt của Long An Khả Hòa

Ghi bàn dẫn trước nhưng Long An không biết giữ thành quả. Việc thay người của HLV Ngô Quang Sang cho thấy có vấn đề. Công Tuyển vào sân ở đầu hiệp 2 chẳng những đã không giúp được gì cho lối chơi của đội bóng mà còn có hành vi bay cả 2 chân khi tranh chấp, phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Hòa Bình. Trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn chỉ rút thẻ vàng dù cú xoạc 2 chân đó là nguy hiểm. Bên ngoài sân, BHL đội Hòa Bình phản ứng rất dữ dội, cho rằng phải thẻ đỏ. Sau tình huống thoát thẻ đỏ, lẽ ra BHL đội Long An phải nhắc nhở cầu thủ cần tỉnh táo, thi đấu ổn định và chắc chắn hơn trong từng pha bóng, tránh để xảy ra những lỗi không cần thiết. Nhưng trên sân các cầu thủ như bị cuống khi Hòa Bình tăng tốc ở hiệp 2 nên lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác.

HLV Thành Lương đứng hò hét suốt trận Khả Hòa

Từ một tình huống đá phạt góc ở phút 63, Trần Vũ Ngọc Tài cầu thủ của lò PVF tăng cường cho Hòa Bình đã đánh đầu, lái bóng vào góc cao gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quá dễ dàng mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào của hàng thủ Long An. Đó cũng chính là thành quả xứng đáng mà tập thể Hòa Bình đã miệt mài và kiên trì suốt trận đấu. Dù có trong tay đội hình còn rất trẻ, nhưng HLV Phạm Thành Lương đã biến tập thể còn thiếu kinh nghiệm này lấy sức trẻ để "săn" từng cơ hội một. Nếu 2 trận trước ở Đồng Tháp và Bà Rịa-Vũng Tàu, đội bóng của Lương "dị" không có điểm chỉ vì còn non tay thì càng đá, đội bóng vùng Tây Bắc đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Một điểm thu hoạch được trên sân Long An dù chưa giúp thứ hạng ở tốp giữa của Hòa Bình FC được cải thiện, nhưng khoảng cách với nhóm đầu đã được kéo gần hơn một chút. Còn Long An từ chỗ khởi đi nằm trong 3 hạng đầu thì đội giành huy chương đồng giải hạng nhất năm 2023 đang bị bật xuống 3 đội nhóm cuối, chỉ đứng trên Đồng tháp và Phú Thọ. Đó là điều đáng lo âu cho tương lai.

Niềm vui có điểm của Hòa Bình FC Khả Hòa

Vòng 8 giải hạng nhất sẽ tiếp diễn chiều 24.12 với 4 trận còn lại. Tâm điểm là 2 trận rất nóng giữa 4 đội tốp đầu, đều lúc 18 giờ giữa Bà Rịa-Vũng Tàu gặp SHB Đà Nẵng và PVF-CAND gặp Huế. 2 trận còn lại giữa Đồng Tháp gặp Trường Tươi Bình Phước (16 giờ) và Đồng Nai gặp Phú Thọ (17 giờ).